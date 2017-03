Radolfzell Michael Krebs im Milchwerk: Zuschauer bestimmen das Bühnenprogramm

Musik-Comedian Michael Krebs begeistert wieder die Gäste beim Kabarett-Winter und setzt ihre Wünsche auf der Bühne um.

Nach mehr als zehn Jahren Bühnenpräsenz darf man schon einmal Feiern. Das hat Michael Krebs nun im Radolfzeller Milchwerk getan. Der Musik-Comedian vereint seit rund zwölf Jahren sein musikalisches Können mit der humoristischen Ader auf der Bühne. Heraus kam ein wirklich komischer Abend, bei dem man einem versierten Musiker dabei zuschauen konnte, wie er die Wünsche seines Publikums umsetzte. Denn passend zu seinem "Jubiläumskonzert", wie die Tour heißt, spielt er eine Mischung aus eigenen Titeln und gewünschten, die die Zuschauer nennen. Die Kombination sorgt für skurrile Titelfolgen.

Und so spielte Michael Krebs im Kleinen Saal des Milchwerks unter anderem "Kill the Flüsterfuchs" in direkter Abfolge mit Wunschtiteln wie "Griechischer Wein" und "La Paloma". In jedem Fall bewies der studierte Musiklehrer sein Können am Klavier. Selbst bei eher ungewöhnlichen Titeln traf er den richtigen Ton und beherrschte oftmals sogar die dazu gehörigen Textzeilen. Gelernt ist halt immer noch gelernt. Was man wiederum nicht unbedingt erlernen kann, ist die Fähigkeit, des Geschichten-Erzählens und Unterhaltens. Doch auch dieses Metier beherrscht Michael Krebs vorzüglich.

Für das Radolfzeller Publikum wurde der Kabarett-Abend ein höchst vergnüglicher, weshalb sie den Künstler nicht unter drei Zugaben von der Bühne ließen. Die Zustimmung hatte sich Michael Krebs durch launige und unterhaltsame Geschichten erworben, die er mit dem Klavier praktisch zu Liedern arrangierte. Vieles davon basierte inhaltlich auf eigenen Erlebnissen – so auch die Erfahrungen eines Hotelpianisten. Und nun versteht man auch, warum diese so ein trauriges Dasein in den Hotellobbys der Welt führen. Denn der beliebteste Titel lautet "Geht das auch ein bisschen leiser?". Wer sich dort nur einen einzigen Schnitzer erlaubt, ist indes der ganzen Aufmerksam des sonst unaufmerksamen Publikums gewiss. Die bekommt Michael Krebs nun auch, wenn er keine Fehler macht.