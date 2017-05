Radolfzell Mettnaupark wird zur Spielwiese für Bildhauer

Beim zweiten Bildhauersymposium im Mettnaupark können Spaziergänger sechs Künstlern eine Woche lang über die Schultern schauen.

Ab sofort geht es im Mettnaupark künstlerisch und gleichzeitig handwerklich zu: Sechs international bekannte Bildhauer werden eine Woche lang im Rahmen des zweiten Radolfzeller Bildhauersymposiums Skulpturen zum Thema des Jubiläumsjahrs, "Naturmomente", schaffen. Die Besucher erwartet bis zum 20. Mai eine Vielzahl von Eindrücken: Es fliegen Holzspäne, Funken und Steinstaub beim Hämmern, Sägen, Meisseln der Künstler. Mit dabei sind die Steinbildhauer Frank Teufel aus Tuttlingen, Ulrich Sälzle aus Forchheim und Birgit Rehfeldt aus Ostfildern. Aus dem schweizerischen Bern ist die in Rielasingen aufgewachsene Eisenplastikerin Martina Lauinger angereist und aus der französischen Partnerstadt Istres kommt Daniel Zanca dazu, der mit Harzen arbeitet.

Ebenfalls vor Ort ist die Radolfzeller Holzbildhauerin Heike Endemann, die das Symposium in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Radolfzell konzipiert und umgesetzt hat. Für die Besucher der öffentlichen Veranstaltung ergeben sich jeden Tag aufs Neue interessante Einblicke, denn die Kunstwerke, die nach ihrer Fertigstellung für zwei Jahre im Park verbleiben, werden innerhalb der einen Woche fertiggestellt. "Das wird eine spannende Woche", stellte Heike Endemann bei der offiziellen Eröffnung des Symposiums im Mettnaupark in Aussicht. Den Künstlern kann während ihrer Arbeit täglich mehrere Stunden lang über die Schulter geschaut werden.

Steinbildhauer Frank Teufel, der innerhalb der einen Woche einem Kalkstein eine völlig neue Form geben wird, forderte die Besucher auf: "Kommen sie, schauen sie, sehen sie zu, wie es wird." Mit einer Schutzbrille darf man das auch aus unmittelbarer Nähe. Einen besonderen Dank sprach Daniel Zanca aus Istres aus: "Es macht mich glücklich und stolz, hier bei Ihnen zu sein", erklärte er, bevor er in geradezu philosophischer Manier das schwierige Wirken eines Künstlers in der heutigen Zeit beschrieb. Einig waren sich alle sechs Bildhauer über die gute Wahl des Ortes und die Organisation durch die Kollegin Heike Endemann: "Der Park hier ist einmalig schön. Ich habe mich selten so wohl an einem Ort gefühlt, an dem ich arbeiten musste", sagte Birgit Rehfeldt, die aus Ostfildern an den Bodensee gekommen ist.

Der Austausch zwischen Besuchern und Künstlern ist ein wichtiger und schöner Teil des Symposiums, das vor zwei Jahren von vielen Besuchern begleitet wurde und zu einer festen Institution im Radolfzeller Veranstaltungskalender werden soll, wie Bürgermeisterin Monika Laule bei der Eröffnung in Aussicht stellte. "Es war ein Wunsch der Bürger, mehr Kunst im öffentlichen Raum zu haben. Das Bildhauersymposium und Frau Endemann haben da offene Türen bei uns eingerannt. Und bereits das erste Mal vor zwei Jahren war ein voller Erfolg", so die Bürgermeisterin. Die fertigen Skulpturen werden am Samstag, 20. Mai, um 15 Uhr bei einem Rundgangs vorgestellt und den Mettnaupark anschließend zwei Jahre lang bereichern.

Die Zeiten

Bildergalerie: www.suedkurier.de/bilder

Das Bildhauersymposium findet bis 20. Mai im Mettnaupark jeweils täglich von 8 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 20 Uhr statt. Besucher sind nicht nur eingeladen, die Künstler in ihrem Schaffen zu beobachten und zu begleiten. Sie können die Kunstwerke auch erwerben. Zuvor werden sie jedoch zwei Jahre lang im Mettnaupark ausgestellt, bis zum nächsten Bildhauersymposium.