Radolfzell Mettnaukur bekommt keine Flächen des Strandbads Radolfzell

Gemeinderat erklärt Strandbad für tabu und will auch den Tennsiclub am jetzigen Standort erhalten

Der Flächenhunger der Mettnaukur wird gebremst, der Gemeinderat Radolfzell hat das Strandbad in seiner jetzigen Ausdehnung für tabu erklärt. Auch der Tennisclub soll seine Anlage zumindest in Teilen in der Nachbarschaft erhalten können. Damit sind die Konzentrations- und Erweiterungspläne der Kur vorerst gestoppt. Nach dreijähriger Vorbereitungsphase haben die Stadträte bei zwei Enthaltungen die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans verweigert. Viele Besucher verfolgten die Beratung im Bürgersaal, in der vorausgehenden Fragestunde der Bürger appellierten zahlreiche Redner an das Gremium, das Strandbad in seiner jetzigen Größe und den Tennisclub an seinem angestammten Platz zu erhalten. (bec)