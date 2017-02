Radolfzell Messe mit lokalen Gastronomen

Im Milchwerk gibt es wieder die Kulinarik-Messe "Genuss pur on tour". Dabei sollen nicht zuletzt regionale Erzeuger im Mittelpunkt stehen. Hiesige Gastronomen agieren in der Show-Küche.

Im Milchwerk gibt es im März eine Messe zum Thema Kulinarik: Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. März, gibt es zum zweiten Mal die Messe "Genuss pur on tour" für Privatbesucher. Fast 100 Aussteller seien dabei, wie es in einer Presseankündigung der Veranstalter heißt.

Besonders im Fokus stehen diesmal regionale Erzeugnisse, vielfach aus biologischem Anbau, und internationale Feinkost-Spezialitäten – vielfach von kleineren, Slow-Food-zertifizierten Erzeugerbetrieben, wie es in der Presseinfo weiter heißt.

Köchen über die Schulter schauen

Eingebunden sind in das Messegeschehen Aktionen in einer Show-Küche. Dabei agieren Gastronomen der Region zum Zuschauen. Gleich zum Auftakt der Messe trete Hubert Neidhart aus Moos an den Herd und lasse die Höri kulinarisch hoch leben, kündigen die Veranstalter an. Jörg Hentzgen vom Seehotel, ebenfalls von der Höri, bringe Bodensee-Fisch-Spezialitäten auf die Teller und die Landfrauen um Martina Auer zeigten Leckereien aus regionalen Zutaten. Neu sei der Auftritt von Peter Bogdanovic vom Restaurant Mohren von der Reichenau. Er werde Eindrücke der Haute Cuisine bieten. Das Finale in der Show-Küche übernehme auch in diesem Jahr wieder Maik Göthling vom Hotel-Restaurant Concorde aus Donaueschingen.

Auch mehrere Winzer sind auf der Messe vertreten und laden zum Probieren ein. Auch Fassproben soll es geben. Auch gibt es Anbieter mit Dekorationsideen für den gedeckten Tisch und Accessoires. Örtliche Blumengeschäfte wollen ebenfalls Insprirationen bieten.

Ähnlich wie bei der Premiere im Vorjahr soll es wieder einen sogenannten Gourmet-Abend geben, und zwar am Messe-Samstag, 11. März. Die Stände der Aussteller sind dann bis 22.30 Uhr besetzt.



Samstag, 11. März, 12 bis 22.30 Uhr; Sonntag, 12. März, 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro