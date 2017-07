Radolfzell Merlin Frick wünscht sich mehr Verständnis für die Jugend

Neu im Jugendrat: Merlin Frick hofft kurz vor der Veranstaltung Rock am Segel, dass den Jugendlichen bei ihrem mitunter lautstarken Start in die Sommerferien mehr Verständnis entgegengebracht wird.

Merlin Frick ist mit dem Café connect eigentlich recht zufrieden. Der Jugendtreff sei ein guter Anfang auf dem Weg zu einem breiteren Freizeitangebot für Jugendliche in Radolfzell. Das Bokle ergänze das Angebot und mache seine Sache auch gut, allerdings habe es in der Regel nur zweimal in der Woche geöffnet und spreche mit seinem Programm längst nicht alle Jugendlichen an. "Die Jugendlichen müssen stärker wahrgenommen werden", sagt Merlin Frick.

Der neue Jugendgemeinderat beginnt bald eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker und ist in der Kletterhalle Radolfzell aktiv. Der 18-jährige Schüler des Friedrich-Hecker-Gymnasiums wohnt in Radolfzell. Er ist der Meinung, dass der Radolfzeller Jugend mehr Verständnis und Toleranz entgegengebracht werden sollte. Mit den bisherigen Leistungen des Jugendgemeinderats (JGR) befindet sich Radolfzell auf einem guten Kurs, findet Merlin: Skateplatz, Grillstelle am Bootsverleih und Organisation von Rock am Segel seien Ergebnisse, die sich sehen lassen können. Der JGR kann etwas bewegen und das möchte Merlin nutzen. Vom Bootsverleih sei abends zu viel Lärm in die Stadt gedrungen, nun soll die dortige Grillstelle ins Herzenbad verlegt werden, sagt Merlin. Das möchte er verhindern. Ein ähnlicher Fall bei Rock am Segel. Das Konzert sei letztes Jahr gut organisiert gewesen und problemlos abgelaufen, allerdings seien zahlreiche Beschwerdebriefe von Anwohnern gefolgt. In den Briefen stehe, dass es am Konzertsegel ab 22 Uhr einfach zu laut wurde. "Der JGR organisiert Rock am Segel einmal im Jahr mit einem kleinen Budget und erledigt alles selbstständig", betont Merlin. "Dass es bei Rock am Segel zu Beginn der Sommerferien lauter wird, ist normal, es sollte mehr Verständnis für die Bedürfnisse der Jugend geben", sagt Frick.

Die Jugendgemeinderatsvorsitzende Pauline Meyer machte Merlin Frick den Vorschlag für das Gremium zu kandidieren, es hatten sich nämlich nur wenige beworben. Von seinem Bruder Geronimo wurde Merlin Frick zusätzlich motiviert. Dieser berichtete oft über seine Arbeit im JGR und brachte Merlin auf den Geschmack. Für seine Amtszeit erhofft sich Merlin Frick eine gemeinschaftliche und zielgerichtete Zusammenarbeit des Jugendgemeinderat und der Radolfzeller Jugend. Ob er den Grillplatz an Ort und Stelle halten kann, wird sich zeigen.