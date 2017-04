Radolfzell Mercedes prallt gegen Laterne und Mauer

Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 12 000 Euro

Radolfzell – Aus noch ungeklärter Ursache hat ein Fahrer mit seinem Mercedes eine Straßenlaterne in der Güttinger Straße gerammt. Der Unfall ereignte sich nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 22.30 Uhr. Der Fahrer habe eine Warnbake überfahren und sei dann mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne und eine Mauer geprallt. Am Mercedes sei Totalschaden in Höhe von rund 12 000 Euro entstanden, der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an Laterne und Mauer wird mit 200 Euro beziffert.