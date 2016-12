Radolfzell Menschlichkeit als Medizin: So kümmert das Radolfzeller Krankenhaus um seine Patienten

Die Medizin kann viel, menschliche Wärme aber ist unersetzlich. Diese Einsicht bildet von jeher die Grundlage für den Besuch von Kranken durch Ärzte, Pfleger, Seelsorger und Vertreter der Stadt im Vorfeld des Weihnachtsfests.

Sie begaben sich am Freitag auf eine ausgedehnte Tour durch das Radolfzeller Krankenhaus, um die Patienten zu besuchen, die über die Weihnachtsfeiertage in der Klinik auf der Mettnau das Bett hüten müssen. In einigen Fällen ist das nur eine Geste, bei anderen aber ist ersichtlich, wie gut ihnen die Ansprache in der hochemotionalen Weihnachtszeit tut.

Wesentlichen Anteil an der Gestaltung des Rundgangs hatten die Sisingas – ein Chor, dessen Name sich laut Leiterin Birgit Mehlich an der altertümlichen Bezeichnung der Stadt Singen orientiert. Die Frauen postierten sich auf den Etagenfluren und sorgten mit dem Gesang weihnachtlicher Lieder für eine zusätzliche menschliche Note der Besuche. Chefarzt Sebastian Jung dankte zu Beginn des Rundgangs für das Engagement des Chors, für den der Auftritt im Radolfzeller Krankenhaus fest im jährlichen Auftrittsprogramm verankert ist.

Die gemeinschaftliche Aktion ist auch deshalb sinnvoll, weil es ganz unterschiedliche Gründe für einen Aufenthalt im Krankenhaus an Weihnachten gibt. Das Spektrum reicht dabei von schweren Erkrankungen bis hin zu freudigen Ereignissen wie Geburten.

Und so tut mal das Verständnis der Seelsorger Annemarie Welte von der katholischen und Christoph Labun von der evangelischen Kirche gut, dann gibt's Zuspruch von der Pflegedienstleiterin Marlies Hafner oder den Ärzten, die mit Chefarzt Sebastian Jung, den Chirurgen Martin Schnell und Bernhard Biermaier, Achim Gowin von der Geriatrie und der Chef-Anästhesistin Dorothea Fischer sowie dem Hygienespezialisten Markus Dettenkofer besonders zahlreich vertreten waren. Wichtig ist aber auch Stadtrat Dietmar Baumgartner: Der Vertreter von OB Staab sorgte durch seine fröhliche-unkomplizierte Art im Handumdrehen für gute Laune bei den Patienten.