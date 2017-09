Radolfzell Mehr Platz für mehr Besucher auf dem Radolfzeller Abendmarkt

Das neue Konzept der Marktleitung erwies sich als erfolgreich. Die teilnehmenden Händler zeigten sich durchweg zufrieden.

Das "Oktoberfest-Warm-Up" gehört jährlich zum beliebtesten Themenspezial des Radolfzeller Abendmarkts. Besucher warfen sich in Trachten, sangen und musizierten gemeinsam mit den Musikern vor dem Zunfthaus oder feierten mitten auf dem Marktplatz die bairische Lebensart. Mit dem "Warm-Up" endete der kulinarische Abendmarkt der Touristik und Marketing GmbH. Marktleiterin Marina Gnirß zieht Bilanz: Der Markt wurde erweitert und zieht mehr Besucher an. Allein 2000 Gäste kamen zum Europatournee-Start der Froschen-Kappelle. Die Leiterin ist mit dem neuen Raumkonzept zufrieden. Der Fläche des Abendmarkts wurde vergrößert. Trotz zunehmender Besucherzahl sei der Markt etwas ruhiger geworden. Marina Gnirß wünscht sich für das nächste Jahr mehr regionale Anbieter. Zwei Drittel des kulinarischen Abendmarktes wurden von Gastronomen beschickt. Auch die Markthändler zogen Bilanz: Die diesjährigen Wetterkapriolen führten zu Umsatzeinbußen. Der Abendmarkt erwies sich jedoch für die Händler positiv zur Imagepflege.

Petra und Wolfgang Matthes von der Senfmanufaktur kommen gerne auf den Abendmarkt nach Radolfzell: "Die Atmosphäre ist einfach überragend. Hier feiert man das Leben", sind sich die Erzeuger einig. Doch die Verlängerung der Marktzeit um eine Stunde brachte den Händlern keinen größeren Profit. Sie wird als ein Absitzen der Zeit begriffen. Seit vier Jahren kommt die Senfmanufaktur auf den Abendmarkt. In diesem Jahr schlug das Wetter jedoch Kapriolen: Entweder war es zu heiß, zu verregnet oder stürmisch – mit Auswirkung auf den Umsatz der Händler, so das Fazit.

Silvia Scharmacher bot auf dem Markt spanische Tapas-Spezialitäten an. Sturm, Regen, Hagel und brütende Hitze machte auch dieser Gastronomin zu schaffen. Birgit Hotz ist von Anfang an auf dem Abendmarkt mit dabei. Doch zum ersten Mal mit einem großen Food-Truck. Am "Oktoberfest Warm-up" bot sie Spezial-Burger mit Spanferkel, Senfschmand und Rucola an. Für die Gastronomin war der Abendmarkt immer erfolgreich. Er mache Spaß und sei – angesichts der vielen Besucher vor ihrem Stand – gefüllt mit positivem Feedback. Der Verkauf von Handelswaren solle hingegen besser unterstützt werden, so ihre Meinung.

Immanuel Hinz ist Gewürzhändler und betreibt seinen Stand am Marktrand. Von zwölf Tagen hatte er nur einen versäumt. "Radolfzell kann feiern", stellt er entzückt fest. Dem Radolfzeller sei es wurscht, wie sich das Wetter entwickeln würde. Wenn er auf dem Markt sei und das Wetter umschlage, dann sänge er mit dem Sturm. Ist der Sturm vorbei, dann sei auch der Markt wieder voll, so seine Erfahrung. Regine Volk aus Illmensee bot handgefertigte Leder- und Korkwaren aus der kleinsten Manufaktur an. Die in Radolfzell bisher unbekannte Händlerin möchte im nächsten Jahr wieder dabei sein.

Sonja Lanius-Zimmermann bot auf dem Markt süße Verführungen an und empfand die Besucher auf dem Abendmarkt positiver aufgelegt als auf dem Wochenmarkt. Sie bedauert jedoch den Zuwachs an Essensständen. Sigrun Bundschuh war zum ersten Mal als Anbieterin auf dem Abendmarkt und vertrieb ihr auf der Reichenau gebrautes Inselbier. Der Markt hat sie bekannter gemacht, so ihr Fazit: Immer häufiger kämen Radolfzeller in ihre Brauwerkstatt, die das Bier auf dem Markt kennengelernt hatten.

Genuss und Unterhaltung

Der Radolfzeller Abendmarkt ist ein preisgekrönter Markt. Er verbindet im Sommer an zwölf Donnerstagen rund um den Marktplatz Genuss mit Unterhaltung und Kunsthandwerk aus exklusiven regionalen Manufakturen. Interessierte Händler können ab dem Januar 2018 an der Ausschreibung des Veranstalters der Touristik und Marketing Radolfzell GmbH teilnehmen oder sich bei der Marktleiterin Marina Gnierß bewerben.