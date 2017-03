Radolfzell Matthias Baumann ist neuer Vorsitzender der IG Sport

Nach einer Hängepartie erklärt sich der TC-Vorsitzende bereit, den Vorsitz der IG Sport für ein Jahr zu übernehmen. 2018 will Axel Tabertshofer, derzeit TV-Vorsitzender, für die Position kandidieren. Zur Unterstützung des Vorstands der IG Sport soll es bald einen hauptamtlichen Mitarbeiter in der Verwaltung geben

Es war eine knappe Angelegenheit. Bis zuletzt war bei der Hauptversammlung der IG Sport im Turnerheim nicht klar, wer den Vorsitz des Dachvereins übernehmen würde. Dieter Graf, bisheriger Vorsitzender und seit acht Jahren an der Spitze der IG Sport, hatte im Vorfeld klargemacht, dass er nicht bereit sei, sein Engagement noch einmal zu verlängern. Das Szenario, das die IG Sport im äußersten Fall erwartet hätte: Hätte man keinen Vorsitzenden gefunden, drohte die Auflösung des Verbands. Es herrschte dann auch betretenes Schweigen, als Hermann Leiz, den man zum Wahlleiter bestimmt hatte, nachfragte, wer bereit wäre, für den Vorsitz zu kandidieren. Immerhin schlugen die Mitglieder der Versammlung Personen vor, die sie sich als Chefs der IG Sport wünschten: Rolf Lamprecht, Reinhard Bolle, Axel Tabertshofer, Peter Rimmele – die Aufgeforderten lehnten allerdings alle mit einem mehr oder weniger klar formulierten Nein ab.

Axel Tabertshofer gab der Versammlung immerhin einen Anlass zur Zuversicht: "Ich habe das Problem, dass ich noch ein Jahr als Vorsitzender des TV Radolfzell verpflichtet bin. Dieses eine Jahr müsste also jemand überbrücken." Nach einer zehnminütigen Gesprächspause, die Bürgermeisterin Monika Laule vorgeschlagen hatte, war schließlich ein Kandidat gefunden: Matthias Baumann, Vorsitzender des TC Radolfzell, ist bereit, das Amt des Vorsitzenden ein Jahr lang zu übernehmen.

Die Aufforderung, das Amt zu übernehmen, sei für ihn völlig überraschend gekommen, sagt Matthias Baumann gegenüber dem SÜDKURIER. "Plötzlich waren sich alle, einschließlich des OB, einig, dass ich das machen solle. Mir hat ein wenig eine Verteidigungsstrategie gefehlt." Eigentlich habe er genug mit der bevorstehenden Tennissaison zu tun. Der Kandidatur zugestimmt habe er aus idealistischen Motiven: "Es kann ja nicht sein, dass man einen Verein abwickeln muss, weil es keinen Interimsvorsitzenden gibt. Radolfzell braucht die IG Sport." Matthias Baumann hatte sich in den vergangenen Monaten deutlich im Sinne des TC positioniert und dazu auch die Öffentlichkeit gesucht. In der Diskussion um die Erweiterungspläne der Kur hatte er angekündigt, dass der TC nicht bereit sei, seinen Standort zu räumen, damit die Kur die Tennisplätze zu einem Parkplatz umbaue. Der Gemeinderat folgte der Argumentation: Er erklärte in seinem jüngsten Beschluss das Strandbad für tabu und, dass die Fläche des TC erhalten werden müsse. In den vergangenen Wochen habe er sehr viele Kontakte unter Radolfzellern geknüpft, sagt Baumann. Möglicherweise habe dies zu einer Bekanntheit geführt, so dass ihm nun das Amt angetragen wurde.

Die IG-Sport-Mitglieder, stillschweigend erleichtert, wählten den geschäftsführenden Vorstand rasch und einstimmig. Bürgermeisterin Monika Laule dankte Dieter Graf für seinen engagierten Einsatz in den vergangenen Jahren und gab einen Ausblick auf die Pläne der Stadt. Das Sportzentrum Mettnau solle in naher Zukunft Gestalt annehmen, wie es im Sportentwicklungsplan vorgesehen sei, geplant sei, das Konzept bereits 2017 in Auftrag zu geben. An erster Stelle stünden die Planungen für den zweiten Kunstrasenplatz, den die Fußballvereine dringend benötigten. "Außerdem wird es eine hauptamtliche Stelle für die Unterstützung der Sportvereine geben", kündigte die Bürgermeisterin an. Man müsse gemeinsam entscheiden, ob die Fachkraft bei der Stadtverwaltung angesiedelt sein solle oder bei der IG Sport. Laule drückte auch ihre Wertschätzung gegenüber der Institution aus: "Wir sind sehr dankbar, dass es die IG Sport gibt."

Oberbürgermeister Martin Staab ergänzte auf Nachfrage von Axel Tabertshofer den Überblick über die Vorhaben der Stadt auf der Mettnau. Die Pläne für die Erweiterung der Kur auf der Mettnau würden nach dem jüngsten Gemeinderatsbeschluss nun überarbeitet. Er sei guten Mutes, dass dies machbar sei. "Was allen klar sein muss: wenn die Kur weniger Fläche verbraucht, baut sie in die Höhe. Das wird auch nicht allen recht sein." Statt dreigeschossig werde die Kur voraussichtlich fünfgeschossig bauen. Ziel sei nun ein Erhalt des Tennisclubs und des Strandbads. Beim geplanten Sportzentrum am Eingang der Mettnau müsse man die Pläne ebenfalls abwandeln, da nun der TC hier keine Tennisflächen benötige.

Bei den Mitgliedern gab es 2016 geringfügige Änderungen: Einen Austritt und einen Eintritt hat die IG Sport zu verzeichnen. Während der Schützenverein Stahringen nicht mehr im Verband ist, hat der neue Ringerverein VfK Eiche einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt, den die Mitglieder einstimmig annahmen.



