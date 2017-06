Radolfzell Matt am Nachmittag: Lebendschachspiel in Möggingen

Wir machen Geschichte: Jürgen Karrer liebt das Schauspiel. Mit „Matt am Nachmittag“ inszeniert er in Möggingen eine lebende Schachpartie

Radolfzell – „Das Musicals Cats – aufgeführt an der Schule in Barcelona, an der ich unterrichtet habe – hat mich zu solchen Veranstaltungen inspiriert“, sagt Jürgen Karrer, der ehemalige Konrektor des Berufsschulzentrums (BSZ) in Radolfzell. Mit 60 Laienschauspielern aus Möggingen – viele auch aus der Vereinsgemeinschaft – stellt Jürgen Karrer eine Aufführung eines Lebendschach auf die Beine. Nachgespielt wird eine spannende Schachpartie aus dem Jahr 1922 bei der die Mögginger sich in Schachfiguren mit besonderem Charakter verwandeln und über ein großes Schachbrett auf dem Dorfplatz bewegen. Da werden die weißen Bauern zu Elfen, die Türme zu Rockern oder die schwarze Dame wird zur Domina. Ortsvorsteher Ralf Mayer spielt den Zirkusdirektor. Im Programm heißt es hierzu: „Auf dem Mögginger Dorfplatz ist der Zirkus Bagatelli zu Gast. In einer Arena für über 250 Zuschauer wird ein dramatischer Schachwettkampf mit lebenden Figuren vorgeführt, deren Leib und Leben in permanenter Gefahr ist. Begleitet von einem Zirkusorchester und Aufgelockert durch Tanzeinlagen ist das Spektakel nichts für schwache Nerven."

Der spanisch sprechende Englisch-, Geschichts- und Politiklehrer stammt aus Konstanz und studierte in Konstanz und Heidelberg. Nach dem Referendariat in Freiburg bekam er eine Stelle am BSZ und zog nach Möggingen. Karrer lebte sechs Jahre mit seiner Frau Ina und seinen beiden Kindern in Barcelona. Zurück aus Spanien, engagierte er sich zuerst im Narrenverein, wo er schauspielert und textet. Mittwochs trifft er sich mit anderen Narren im Rathausstüble – die ehemalige Sparkassenfiliale – um der närrischen Kleinkunst zu frönen. Zum ersten Mal inszenierte Karrer mit Michael Maisch 2010 das Bollywood-Stück „Die indische Prinzessin“ in Möggingen. „Möggingen ist meine Basis“, sagt Karrer, der mit seiner Frau auch in der Werbetruppe mitspielt. Da er Lust hatte, mal wieder so ein großes Spektakel zu veranstalten, traf es sich gut, dass Radolfzell das Stadtjubiläum feiert und er sich mit dem Lebendschach „Matt am Nachmittag – Der Tod spielt immer mit“ als Bürgerprojekt bewarb. Michael Maisch ist als Trompeter im Circus Bagatelli, der die Veranstaltung musikalisch begleitet, auch wieder mit dabei. „Schach am Nachmittag“ gehört zu den 40 Bürgerprojekten im Rahmen des Jubiläums.

Schach am Nachmittag

