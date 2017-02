Radolfzell Martin Staab hält an seinen Plänen zur Seetorquerung fest

Radolfzeller OB sieht keine Verhandlungsbasis mit der Bahn

Die jüngste Meinungsumfrage bestätigt es: Die Radolfzeller möchten eine Seetorquerung, eine bessere Verbindung von der Altstadt an den See. Und sie möchten, dass diese Querung an den Bahnhof angebunden ist, mit Zugang zu den Bahnsteigen. Das gilt sowohl für eine Brücke, als auch für eine Unterführung.

Das Ergebnis ist eines der zweiten Bürgerumfrage im Rahmen des Stadtentwicklungsplans 2030 (Step), bei der noch weitere Themen der Stadt, wie zum Beispiel das Baden im See oder die Parkraumbewirtschaftung abgefragt wurden (der SÜDKURIER berichtete über die Ergebnisse am Samstag, 18. Februar). Was die Seetorquerung angeht, so hatte Oberbürgermeister Martin Staab zuletzt eine Brücke favorisiert – ohne einen Zugang zu den Bahnsteigen. Dabei bleibt er – trotz den Ergebnissen der Umfrage. Seine Erfahrung habe gezeigt, dass es sehr schwierig sei, mit der Bahn zu zu verhandeln, sagt Staab und spielt damit auf die Kostenbeteiligung zur Seetorquerung an, die die Bahn verweigerte. Allerdings zeige die Umfrage wieder einmal, dass die Stadt beim Thema Seetorquerung gespalten sei. Was letztendlich umgesetzt werde, liege in den Händen des Gemeinderates, so der OB.

Grundsätzlich nannte Martin Staab die Ergebnisse der Umfrage wertvoll, weil man damit nun arbeiten könne. Zu hohen Erwartungen verpasste er einen Dämpfer: "Natürlich kann nicht alles eins zu eins umgesetzt werden." Als Beispiel führte er das Thema Parkgebühren an. 87 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sind dafür, dass es in Radolfzell weiterhin einen großen, kostenlosen Parkplatz geben soll, der zentral gelegen ist. Die meisten Umfrageteilnehmer dürften dabei an den Messeplatz gedacht haben. Dort werde es auf Dauer aber vermutlich nicht ohne Bewirtschaftung gehen, sagt Martin Staab. Schließlich müsse es für die Autofahrer eine gewisse Sicherheit geben, dort einen Parkplatz zu finden. Das Konzept sehe nicht vor, dass dort ein kostenloser Anwohnerparkplatz geschaffen werden solle, wie es derzeit bereits teilweise sei. Auch durch das erweiterte Seemaxx sei ein größerer Druck auf den Messeparkplatz entstanden.

In der Umfrage zeigten sich immerhin 33 Prozent damit einverstanden, die Parkgebühren zu erhöhen, wenn dafür der öffentliche Nahverkehr verbessert werde. Eines der Ziele von Martin Staab: "Wir müssen die Parkgebühren und die Preise für den öffentlichen Nahverkehr angleichen." Für wen es wesentlich teurer sei, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, als zu parken, habe natürlich keinen Anreiz, das Auto öfter mal Zuhause zu lassen.

Trotz dem, dass er nicht alle Punkte direkt als umsetzbar ansieht, zeigt Martin Staab sich optimistisch: "Wenn wir 80 Prozent der Umfrageergebnisse verwenden können, haben wir schon viel geschafft." Klasse nannte er auch das Ergebnis zum Thema Baden im See. Dabei sprach sich die Mehrheit der Umfrage-Teilnehmer dafür aus, das Strand- und das Seebad zu modernisieren und sie anschließend weiterhin als Bezahlbäder zu betreiben. Knapp die Hälfte der Teilnehmer legt bei der Reihenfolge der Sanierung die Priorität zudem klar aufs Strandbad. Das sei ein klares Votum, so Martin Staab.

Die Ergebnisse fließen in den Stadtentwicklungsplan ein, der Ende Mai im Gemeinderat präsentiert und beschlossen werden soll.

Die Stadträte suchen in der Befragung vergeblich das Ei des Columbus

Die Ergebnisse der zweiten Bürgerbefragung haben im Gemeinderat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst: Fünf Fraktionen, fünf Meinungen