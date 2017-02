Radolfzell-Markelfingen Markelfingen tischt am Wochenende für die Narren auf

Seifensiederzunft richtet an diesem Wochenende Narrentage der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee aus: Vereine und private Gruppen machen 14 Besenwirtschaften im Radolfzeller Ortsteil auf.

Sie haben Urlaub genommen, um zu arbeiten, doch ihre gute Laune ist ansteckend. In Markelfingen sind vor den Narrentagen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee an diesem Wochenende nicht nur über 100 Kräfte der Seifensiederzunft im Einsatz, das ganze Dorf packt mit an. 14 Besenwirtschaften und noch einmal so viele Verpflegungsstände wollen aufgebaut, eingerichtet und betrieben werden. Alfred Schwarze, Präsident der Seifensieder, baut auf die Unterstützung im Ort: „Ohne das Engagement der Vereine und vieler privaten Initiativen könnten wir solch ein Ereignis gar nicht stemmen.“

Die Mitglieder des Musikvereins haben die alte Mühle liebevoll zur Besenbeiz „kläbrige Schänke(l)“ verwandelt, den Stand vor der Tür haben die Musiker von der Holzhauergilde der Narrizella ausgeliehen. Alfred Schwarze weist auf ein kleines, aber entscheidendes Detail in der Schänke hin. Das Scheunentor ist der Notausgang. „Da können im Notfall alle schnell raus.“ Jede Besenwirtschaft braucht einen zweiten Ausgang, so lautet die Vorschrift. Schwarze ist pensionierter Polizist, in Sachen Sicherheit versteht er die Vorgaben: „Die Auflagen sind hoch und richtig.“ Ob dies aber für jede Anmerkung aus dem Anforderungskatalog der verschiedenen Behörden gilt, diese Frage lässt Schwarze offen: „Sagen wir so: Es fehlen die kurzen Dienstwege.“

Die Wege von einer Besenwirtschaft zur nächsten sind kurz. Auf dem Bolzplatz unterhalb der Markolfhalle ist als 14. Einkehrmöglichkeit das Zelt „Zum scharfen Gärtner“ der Eigenheimfreunde hinzugekommen. Die Stimmung ist gut, Armin Tasche verspricht eine Steigerung: „Wenn wir fertig sind, dann macht es richtig Spaß.“ Nicht nur der Spaß, das Pflichtgefühl drängt Stefan Blum dazu, auf seinem Hof „Stefans Kneipe“ aufzumachen: „Das gehört im Dorf dazu.“ Zusammen mit Marlene Piontek, Andreas Schatz und Klaus Waldner richtet Blum das Zelt ein.

Ein paar Häuser weiter arbeitet Marco Wezel, damit die Bar „Ost 6“ in der Oberdorfstraße 6 ein hippes Plätzchen wird. Der Schlosser hat für die Arbeit frei bekommen: „Mein Chef hat dafür Verständnis.“ Der Chef heißt Hermann Repnik und betreibt selbst eine Besenwirtschaft „Am Gleis“ kurz nach dem Bahnsteig. Für die kulinarische Betreuung am „Smoker“ hat Repnik den Ehemann seines Patenkinds aus Lübeck einreisen lassen – Ingo Festag serviert Schweinenacken und Pulled Pork Sandwich. Dessen Freund Hannes Haselberger – wie Festag in Markelfingen aufgewachsen – wollte da nicht zurückstehen, er ist aus Heidelberg zum Helfen nach Markelfingen gekommen.

Alfred Schwarze beschließt zufrieden den Rundgang. Eines fehlt noch, sein Haus muss dekoriert werden. „Sonst heißt es, ausgerechnet beim Präsidenten fehlt der Schmuck.“ Doch siehe da, das haben in der Zwischenzeit seine Söhne erledigt, das Narrentreffen in Markelfingen kann kommen.

Narrentage Markelfingen

Die Narrenzunft Seifensieder besteht seit 90 Jahren. Aus diesem Anlass hat die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee die Narrentage nach Markelfingen vergeben.