Radolfzell Margaretha und Arnim Lauinger: 60 Jahre voller Harmonie

Das Radolfzeller Ehepaar feierte Diamantene Hochzeit. Das örtliche DRK hat ihm viel zu verdanken.

Das seltene Fest der diamantenen Hochzeit (60 Jahre) feierten Margaretha und Arnim Lauinger im Lärchenweg 26. Ein Ehepaar, das in Radolfzell zum Inbegriff des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurde. Insbesondere Arnim Lauinger engagierte sich jahrzehntelang für den Aufbau und die Entwicklung des DRK. Das Ehepaar heiratete im Juli 1957. Beide waren damals gerade 20 Jahre jung. Inzwischen sind 60 Jahre vergangen. Es war für beide ein Leben, das weitgehend mit dem Roten Kreuz verbunden war.

Arnim und Margaretha Lauinger sind beide echte Radolfzeller Urgesteine, die ihrer Heimatstadt bis zum heutigen Tag ihre Treue gehalten haben. Arnims Vater war schon Gerätewart beim DRK. Die Mutter von Marga kümmerte sich im damaligen DRK- Ortsverein um die Finanzen. Und so lernten sich Arnim und Marga kennen und verliebten sich. Man plante die baldige Heirat. Als die Einberufung zur Bundeswehr anstand, traten sie in Radolfzell vor den Traualter. Unmittelbar nach dem Wehrdienst trat Arnim im Jahr 1959 in das DRK ein, wodurch das junge Paar eine kleine Wohnung im DRK-Heim in der Gartenstraße zugewiesen bekam.

Bald darauf kam auch Patrick als ihr erster Sohn zur Welt. Marga Lauinger arbeitete anfangs in der Buchhaltung bei der Firma Schiesser, bei der Sparkasse und danach bei Allweiler, wo sie sich, sagt sie, besonders wohlgefühlt habe. Tochter Isabelle wurde 1964 geboren. Mit zwei kleinen Kindern wurde es jedoch in der DRK – Dachgeschosswohnung schon bald zu eng. Man baute zuerst im Tennweg ein Häuschen, bis sich dann im Lärchenweg 26 auf der Weinburg die Chance eröffnete, ein Einfamilienhaus zu übernehmen.

Der berufliche Werdegang von Arnim Lauinger begann bei Allweiler, bis er ein Angebot vom Nähmaschinen-Hersteller Bernina in der Schweiz bekam. Das einzige Problem für ihn war, nach Steckborn am anderen Seeufer zu kommen. Arnim wurde zum ersten Grenzgänger, der regelmäßig mit dem Ruderboot von der Höri zum anderen Ufern übersetzte. Im Winter wagte er den riskanten Weg mit den Schlittschuhen übers Eis. In den acht Jahren bei der Firma Bernina schaffte er es bis zum Kontrollleiter. In dieser Funktion wechselte er anschließend zur Radolfzeller Messmer KG.

Ein entscheidender Schritt in die weitere Zukunft war die Entscheidung, sein ganzes ehrenamtliche Engagement in das Rote Kreuz zu investieren. Arnim Lauinger fungierte als Ausbilder, Bereitschafts- und Geschäftsführer. Ein einzigartiger Beitrag zur Städtepartnerschaft mit Istres war seine Entscheidung, dem in den Anfängen befindlichen Croix Rouge (französisches Rotes Kreuz) ein gebrauchtes Krankentransportfahrzeug zu stiften, das die Mitglieder des Radolfzeller Ortsverbandes in Eigenleistung restauriert hatten. Es war ein wertvoller Baustein beim Aufbau des dortigen Rotkreuz-Ortsverbandes.

Arnim Lauinger gehörte auch eine Legislaturperiode lang als Mitglied der Freien Wähler dem Gemeinderat an. Sein Engagement beim Roten Kreuz wurde jedoch immer aufwendiger. Er koordinierte die Arbeit der 17 Ortsvereine im Kreisverband. Da blieb für die kommunalpolitische Arbeit einfach keine Zeit mehr

OB Martin Staab überbrachte Glückwünsche der Stadt und des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg.

Diamantene Hochzeit

Runde Hochzeits-Jahrestage werden im deutschen Sprachraum seit mindestens 400 Jahren gefeiert. Als Silberne Hochzeit gilt der 25. Jahrestag, als Goldene Hochzeit der 50. Jahrestag und als – relativ seltene – Diamantene Hochzeit der 60. Jahrestag. Noch wesentlich seltener wird die Eiserne Hochzeit (65 Jahre), die Gnadenhochzeit (70 Jahre), die Kronjuwelenhochzeit (75 Jahre) und die Eichenhochzeit (80 Jahre) gefeiert. Die längste bisher bekannte Ehe führte ein Ehepaar aus England, das von 1925 bis 2016 insgesamt 90 Jahre und neun Monate lang miteinander verheiratet war.