Mann versteckt Marihuana in der Unterhose

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch 22 Gramm Marihuana bei einem 27 Jahre alten Zugreisenden gefunden.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, kontrollierten die Beamten den Mann am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr. Der Mann habe das Marihuana in seiner Unterhose versteckt gehabt. In der Wohnung des Mannes in Singen fand die Polizei anschließend keine weiteren Betäubungsmittel. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.