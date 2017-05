Radolfzell Mann schlägt auf 22-Jährigen ein: das löst eine Schlägerei aus

Zu Schlägen, Tritten und einer heftigen Auseinandesetzung zweier Gruppen kam es am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, neben dem Bootsverleih in der Karl-Wolf-Straße

Dort traf eine Gruppe von rund 20 Personen auf einen 22-Jährigen, der sich ebenfalls in Begleitung mehrerer Personen befand. Aus der großen Gruppe ging ein jüngerer Mann auf den 22-Jährigen zu, traktierte ihn mit Schlägen und Tritten, während sich die übrigen Personen um den am Boden liegenden Geschädigten versammelten. Dies teilt die Polizei mit. Ein weiterer Beteiligter dürfte dem Geschädigten das Handy und ein persönliches Dokument entwendet haben. Im weiteren Verlauf entwickelte sich zwischen den beiden Gruppen eine heftige Auseinandersetzung. Am Bahnhof trafen die Polizisten auf Beteiligte der Auseinandersetzung, die sich unkooperativ gegenüber den Einsatzkräften zeigten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Telefon (07731) 95066 0, zu melden.