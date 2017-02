Radolfzell Malermeister Udo Biller macht die Bühnenbilder für den Narrenspiegel

Ein Narrenspiegel in Radolfzell ist ohne die Arbeit von Udo Biller (77) schwer vorstellbar, er malt die Kulissen für das närrische Theater

Der Geruch von Farbe hängt in der Luft, in der Ecke am Fenstersims wacht ein Gardist über Pinsel, Dosen und Regale. Die Holzfigur in der Malerwerkstatt von Udo Biller hat eine stattliche Größe, aber eigentlich den falschen Frack an – sie ist blau. Die Radolfzeller Garde trägt rot. Uli Biller zieht diese rote Jacke an der Fasnacht an, außer er schlüpft in das Häs des Schnitzwiibs.

Doch die eigentliche Anzugsordnung vor der Fasnacht lautet: die weiße Latzhose des Malers. Seit 1953 kümmert sich Udo Biller um die Kulissen beim Narrenspiegel, zuerst half der Lehrling seinem Vater Karl Biller, nach dessen Tod übernahm Udo Biller die ganze Arbeit. "Eigentlich hat es noch früher angefangen", erinnert sich Biller. Bevor er bei seinem Vater Lehrbub' geworden war, hatte er als Schüler beim Anrühren der Anstrichstoffe geholfen. "Fertige Dispersionsfarben hat es damals noch nicht gegeben." Für Udo Biller war das damals keine Frage, dass er als Auszubildender in die Malerwerkstatt seines Vaters eintrat. "Man war nach dem Krieg froh, wenn man eine Lehrstelle hatte." Ein ganzes Arbeitsleben hat der Malermeister in seiner Werkstatt im "Griene Winkel" an der Stadtmauer verbracht und viele Stunden im Ruhestand dazu. Der Fasnacht wegen.

Spätestens im Dezember, wenn die Themen für den Narrenspiegel festliegen und die ersten Rollen geschrieben sind, macht sich Udo Biller an die Entwürfe. "Du brauchst immer einen Anlauf, es läuft auch nicht immer gleich", beschreibt Udo Biller diese kreative Phase. Sie stellt sich manchmal erst spät am Abend ein, dann kann es auch bis zwölf Uhr in der Nacht gehen, bis er das Licht ausmacht. Was hilft, ist ein Kaffee von seiner Frau Liane und ein Blick auf frühere Entwürfe. "Manchmal kann man alte Motive wiederverwenden, wie den Marktplatz und auch immer wieder den See." Doch Udo Biller setzt diese Motive immer passend zu den aktuellen Narrenspiegelthemen neu in Szene, übermalt und korrigiert. Dabei vertrauen ihm die Narrenspiegel-Macher von der Garde fast blind. "Die wollen das manchmal gar nicht so genau wissen", bemerkt Biller verschmitzt.

Das A und O für das Prospekt, so nennen die Theatermacher das fertige Bühnenbild, sind für den Malermeister zwei Dinge: "Die Perspektive muss stimmen und es geht um den Wiedererkennungswert." Dann wirkt das Bild im ganzen Saal. Für diesen Narrenspiegel hat Biller den Blick von der Liebesinsel draußen vor der Mettnau auf den Zeller See gemalt. Ein Blick für Eingeweihte und Zugereiste, der Hohentwiel und der Hohenstoffeln geben am Horizont die Orientierung. "Stimmt nicht ganz mit der Wirklichkeit überein", weist Biller auf die künstlerische Freiheit hin. "Grandios", sagt Gardist Thomas Kauter beim Blick auf das hohe Schilf der Liebesinsel. Kauter schaut gerade in der Werkstatt vorbei und holt ein von Biller bemaltes Requisit für die Aufführung der Gruppe Seefunk zum Transport ins Milchwerk ab: "Der Udo ist wahnsinnig kritisch zu sich selbst, der bringt nach dem Aufbau auf der Bühne noch Korrekturen an."

Biller und Kauter sind sich in der Rückschau einig, nur einmal ging das Bühnenbild nicht auf. 1993 beim Umzug des Narrenspiegels vom geliebten Scheffelhof ins Milchwerk mussten sich die Macher erst an die neue Größe gewöhnen. Die Bühne sei mitten im Saal platziert worden, die Idee sei gewesen: "Die Besucher sollten ein Gefühl haben, als ob sie mitten auf dem Marktplatz sitzen." Die Kulisse wurde nicht gemalt, die Entwürfe wurden fotografiert und mit Dias in den Saal projiziert. "Das hat nicht geklappt", räumt Udo Biller ein. Die Erkenntnis lautet: Nur gemalte Kulissen wirken. Das bestätigt Lothar Rapp, der seit über drei Jahrzehnten den Kappedeschle auf der Bühne gibt: "Die Kulissen vom Udo sind die halbe Miete für den Narrenspiegel, es ist brillant, was er macht."

Der Erfolg zählt nicht für die Ewigkeit. Nur Szenen, die eine hohe Wiederverwertbarkeit versprechen, werden aufgehoben. "Die anderen werden übermalt, es ist ja Fasnacht", lacht Biller. Aber erst wieder im Dezember. Nach der Fasnacht hat Udo Biller genug von Farben: "Wenn man zwei Monate mit nichts anderem beschäftigt ist, hat man keine rechte Lust mehr zum Malen." Dann wird's wieder einsam für den blauen Gardist im Werkstatteck.

Eintrittskarten in der Narrizella-Tonne

Zentrales Thema beim Narrenspiegel 2017 sind laut Ankündigung der Narrizella Ratoldi 750 Jahre Stadtrecht für Radolfzell