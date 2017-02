Radolfzell Männer stoßen 12-Jährigen vom Fahrrad

Zwei Männer haben am Donnerstag, gegen 17 Uhr einen 12-Jährigen vom Fahrrad gestoßen und dessen Turnbeutel und Schulrucksack gestohlen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Laut einer Pressemeldung der Polizei war der Schüler im Dammweg, bei der Ausfahrt vom Spielplatzgelände des St-Hedwig-Kindergartens unterwegs, als die beiden Männer ihn vom Rad stießen. Anschließend seien sie mit dem Rucksack und dem Turnbeutel in Richtung Waldstraße und in Richtung Schulgelände des Friedrich-Hecker-Gymnasiums geflüchtet.



Beide Täter seien etwa 19 bis 20 Jahre alt. Einer soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein und kurze, nach obenstehende, blonde Haare haben. Er habe eine schwarze Stoffjacke, schwarze Handschuhe und blaue Jeans getragen. Der zweite Täter soll etwa 1,70 Meter groß und kräftig sein. Er habe kurze, schwarze Haare und habe eine rote Stoffjacke, blaue Jeans und Fäustling-Handschuhe getragen. Hinweise bitte an die Polizei Radolfzell, Telefon: (0 77 32) 95 06 60.