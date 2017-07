Radolfzell Lollipop bereitet einen bunten Start in die Freizeit

Der Lollipop eröffnet sein Kinderferienprogramm mit einem großen Fest. Ein Clown und Spiele sorgen bei den Kindern für Stimmung.

Radolfzell – Hoch in den Himmel flogen die bunten Luftballons an diesem warmen Sommertag. Jedes Kind ließ einen steigen. Der Auftakt der Sommerferien musste gebührend gefeiert werden. Nach dem spektakulären Massenstart der Ballons gen Himmel erschien ein Clown auf der Bildfläche, um für Stimmung zu sorgen. War das ein oder andere Kind anfangs noch ein wenig reserviert, so löste sich das bald schon in Gelächter auf. Joaquin Payaso und seine fünf Koffer sorgten für Heiterkeit. Aus einem zog der rotnasige Witzbold eine Mini-Gitarre, sang ein lustiges Lied und hüpfte dazu wild herum. Im nächsten Koffer hielt der Clown seinen eigenen Flohzirkus bereit.

Da er seine indische Schlange vergessen hatte, bat er schließlich die Kinder, eine Reihe zu bilden und der Clown marschierte flötespielend vorweg. Ein Erwachsener in der Mitte der menschlichen Schlange fungierte dabei als verspeistes Meerschweinchen. Die Sprüche und spontan wirkenden Einfälle des lustigen, spanisch lispelnden Mannes kamen gut an.

Viele Angebote für die Ferienzeit

Jede Menge Spaß bot das Kinder Kultur Zentrum also zur Eröffnungsfeier der Ferien. Langeweile soll über die freie Zeit auch nicht aufkommen. "Dafür sorgen wir", meinte Eva-Maria Beller, Leiterin der Abteilung Kinder und Jugend der Stadt Radolfzell. "Wir haben hier ein super Programm zusammengestellt", berichtete sie stolz. Es gebe günstige Möglichkeiten, wie die Zeller Karte für Familien die bedürftig sind, so die Vertreterin der Stadt. An die 400 Kinder haben sich für das Ferienprogramm in diesem Jahr angemeldet. Die Nachfrage steigt immer weiter an. Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis 13 Jahren. Dabei wird für wohl fast jeden Geschmack etwas angeboten. Das reicht von Floßbauen über Töpfern bis hin zu Fotokursen, Boxen, Ringen und Ausflügen unterschiedlichster Art.

Bürgermeisterin Monika Laule war auch beim Fest dabei und versprach den Eltern: "Ihre Kinder sind in guten Händen und wir werden alles dafür tun, dass es ihnen hier gut geht und sie etwas erleben." Erleben stand auch beim Fest schon im Vordergrund, dafür sorgte das Lollipop-Team.

Ibrahim Güler ist Projektleiter des Ferienprogramms. Mit seinen beiden Kolleginnen Anja Gröner und Stella Schulte hat er das diesjährige Programm aufgestellt. Dabei arbeitete man auch eng mit Vereinen zusammen, die ihre Angebote auch ein bisschen zur Eigenwerbung nutzen.

Finanziell unterstützt die Stadt zwar, aber die Umsetzung liegt in den Händen des Lollipop-Teams. "Seit 35 Jahren gibt es das Kinderferienprogramm schon", berichtete Ibrahim Güler. Jedes Jahr wird es leicht variiert. Der Diplom-Pädagoge führte durch die Eröffnungsfeier und man merkte, dass er das gerne tat. Nach dem Auftritt des Clowns eröffnete er die Spielstationen. Dort konnten die Kinder zum Beispiel ihre Zielfertigkeit beim Wasserbowling unter Beweis stellen, sich auf dem Trampolin austoben oder ganz ruhig mit Kinderschminke experimentieren.



Lollipop

Das Kinderkulturzentrum Lollipop ist eine öffentliche Einrichtung der Abteilung Kinder und Jugend der Stadt Radolfzell. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und ihre Familien aus Radolfzell und den Teilorten. Das blau-orange Haus, in dem Kinder lernen, spielen und Zeit verbringen können, besteht seit knapp 26 Jahren. Es gibt monatliche Wochenend-Veranstaltungen für die ganze Familie und viele Angebote für Kinder. Mehr Informationen: lollipop@kinderkulturzentrum.de oder (07732) 9191 45 /-46