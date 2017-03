Radolfzell Lösung gegen Nadelöhr im Industriegebiet

Ein zeitweises Halteverbot soll die Verkehrssituation im Markelfinger Industriegebiet Am Krähenhag entspannen.

Eine Lösung für die angespannte Verkehrssituation in den Zufahrtsstraßen zum Industriegebiet Am Krähenhag in Markelfingen ist in Sicht. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates stellte Thomas Nöken, stellvertretender Leiter des Dezernats Umwelt, Planen, Bauen, vor, wie die Verkehrs- und Parksituation im Schwanenweg und Am Krähenhag etwas entschärft werden könnte: Am Krähenhag soll ein durchgehendes Halteverbot auf der Gehwegseite und ein eingeschränktes Halteverbot tagsüber von 7 bis 19 Uhr auf der gegenüberliegenden Seite genügend Platz für den Lieferverkehr der anliegenden Gewerbebetriebe sorgen. Im Schwanenweg soll ein durchgehendes Halteverbot gelten. Auch für Rettungsfahrzeuge stünde so ausreichend Platz zur Verfügung.

Bei einem Informationsabend im September 2016 seien im Wesentlichen drei Lösungsvorschläge von Bürgern unterbreitet worden, so Nöken. Gemeinsam mit der Polizei und den beteiligten Straßenbaubehörden habe man die Alternativen einzeln geprüft. Die Einrichtung eines Parkplatzes auf dem Grundstück des ehemaligen Musikschuppens oder anderer gewerblicher Grundstücke könne nicht realisiert werden, führte Nöken aus. Es liege nicht in der Verantwortung der Stadt, für privat genützten Parkraum zu sorgen. Jeder Grundstückseigentümer sei in der Pflicht, Parkplätze auf seinem Grundstück einzurichten. Des Weiteren wurde eine Überbauung des Regenrückhaltebeckens vorgeschlagen. Diese Lösung sei vom Landratsamt abgelehnt worden. So würde das Becken ganz im Schatten liegen. Ohne Sonnenlicht wären die Pflanzenfilter beeinträchtigt. Auch der Bau einer 1,5 Kilometer langen Erschließungsstraße von Radolfzell aus wurde mit Hinsicht auf den Naturschutz kritisch bewertet.

Lob für die nun angestrebte Lösung kam von Ortsvorsteher Lorenz Thum und Ortschaftsrat Hermann Repnik (CDU). Beide sprachen vom bislang besten Vorschlag. Martina Gleich (CDU) zeigte sich von der Verkehrsentspannung ebenfalls angetan. Die Parksituation sei dadurch jedoch nicht gelöst.