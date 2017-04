Radolfzell Lob und Kritik: Neue Stadtbus-Linien auf dem Prüfstand

Die Stadtwerke haben die Strecken leicht verändert. Der SÜDKURIER hat sich bei Passagieren umgehört, wie die Neuerungen ankommen. Die viertelstündliche Taktung der Linie 2 wird überwiegend gelobt. Fahrgäste aus dem Altbohl ärgern sich über Abschaffung der Linie 3

Radolfzell – Fast geräuschlos schnurrt Bus der Linie 2 bei seiner Fahrt vom Omnibusbahnhof über den Luisenplatz in die Teggingerstraße und weiter Richtung Nordstadt durch die Straßen. Am frühen Mittag sind wenig Passagiere unterwegs. Diese entspannen sich bei Musik. Im Frontbereich zeigt ein Display Werbeanzeigen örtlicher Gewerbebetriebe, daneben werden die Haltestellen eingeblendet.

Vor wenigen Wochen haben die Stadtwerke Radolfzell die Taktung verändert, der Bus fährt nun in einem Viertelstundenrhythmus. Das kommt bei den Kunden überwiegend gut an. Regina Pimesmaier nutzt den Zweier häufig, um in den Neuen Wall zu fahren. "Ich finde es cool, dass er häufiger fährt, man ärgert sich nicht so, wenn man einen Bus verpasst hat." Auch Immacolata Labella-Gerardi lobt: "Es ist super, zwei Takte pro Stunde mehr zu haben, die gut auf den Zug abgestimmt sind". Sie selbst pendelt zwischen Singen und Radolfzell, daher kommen ihr die veränderte Taktung der Linie 2 entgegen. "Ich finde es gut, dass der Bus nun wieder durch die Innenstadt fährt, gerade für ältere Leute, die in der Stadt einkaufen wollen." Tatsächlich hilft der Stadtbus vor allem Personen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind weiter. Zu ihnen gehört auch Karin Juddat, die bei den Hegau-Hochhäusern einsteigt. Durch ihre Diabeteserkrankung kann darf Karin Juddat keine weiten Strecken mehr laufen. Auch sie begrüßt die Verstärkung des Takts.

Kleinere Veränderungen mussten auch in der Teggingerstraße vorgenommen werden. Da der Bus die Straße nun in beide Richtungen befährt, sind die Parkplätze an die Seite der Teggingerschule verlegt worden. Rektor Norbert Schaible hat bisher keine negativen Konsequenzen feststellen können. "Wir haben das Geschehen am Zebrastreifen beobachtet, sehen aber keine Gefährdung der Schüler", sagt Schaible. Er vermute, dass die Verlegung des Parkstreifens den Verkehr eventuell sogar verlangsamt habe. Zu Schulschlusszeiten sei bei Autofahrern ohnehin eine große Rücksichtnahme zu beobachten. In naher Zukunft soll ein Ortstermin mit Stadtverwaltung und Polizei vereinbart werden, um die Situation erneut zu prüfen.

Mit etwas weniger Begeisterung wird die Abschaffung der Linie 3 beurteilt. Für Bewohner des Altbohls fallen Verbindungen weg. Andre Dittmanns Sohn Florian ist elf Jahre alt und geht in Gaienhofen zur Schule. "Im Moment ist es kein Problem, er fährt jetzt mit dem Fahrrad", berichtet der Vater. Früher sei Florian mit dem Bus zum Bahnhof gefahren. Vor allem im Winter könne der Schulweg nun problematischer werden, ein wenig Sorgen macht sich Dittmann auch wegen der Sicherheit. "Es ist ärgerlich, dass die Linie eingestellt wurde."

Bei den Stadtwerken ist man mit der Umstellung zufrieden. Es habe wenige Rückmeldungen gegeben, sagt Geschäftsführer Andreas Reinhardt, diese seien positiv gewesen. Einige Bürger hätten sich gefreut, dass man in der Teggingerstraße wieder unbeschwerter bummeln könne. Mehrere Stadträte hätten das W-Lan-Angebot in den Bussen gelobt. Beschwerden wegen der Zusammenlegung der Linien 3 und 4 habe es keine gegeben. "Bisher hat sich's bewährt, die Entwicklung muss man beobachten." Sobald die Stadt ein Mobilitätskonzept ausgearbeitet habe, werde es weitere Veränderungen geben.

Was beim Stadtbus verändert wurde