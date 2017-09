Radolfzell Lieferwagenfahrer bedroht Radfahrerin

Erst zeigt sie ihm den Mittelfinger, daraufhin droht er ihr Schläge an.

Eine 29-Jährige ist, wie jetzt nachträglich von der Polizei mitgeteilt wurde, bereits am Montagabend in der Konstanzer Straße von einem unbekannten Lieferwagenfahrer bedroht worden. Die Frau gab laut Bericht der Polizei an, auf der Konstanzer Brücke in Richtung Markelfingen von dem Fahrer eines grünen Lieferwagens, der sie zuvor hupender Weise überholt hatte, ausgebremst und zum Anhalten gezwungen worden zu sein. Anschließend soll der Unbekannte weitergefahren sein, um in Höhe eines Geschäfts noch einmal anzuhalten, um der Radfahrerin Schläge anzudrohen. Während die 29-Jährige hierauf Schutz in einem Laden suchte, fuhr der Mann weiter. Dieser soll etwa 50 Jahre alt sein und einen dicken Bauch haben. Die Geschädigte räumte selbst ein, dass der Fahrer des Lieferwagens vermutlich so ärgerlich war, weil sie ihm bei seinem Überholvorgang auf der Brücke den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt hatte. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, zu melden.