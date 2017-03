Radolfzell Liebe, die auf dem Körper sichtbar wird: Heike Zimmermann hat Bilder ihrer Familie auf ihrem Körper tätowiert

An der Seite von: Heike Zimmermann hat Tattoos, seit sie 16 ist. Jedes Tattoo hat eine tiefere Bedeutung. Inzwischen hat sie ihr eigenes Studio eröffnet

Radolfzell – Heike Zimmermann sitzt entspannt lächelnd auf dem schwarzen Stuhl, den linken Arm auf einer Lehne ausgestreckt. Auf den ersten Blick möchte man meinen, man betrete einen Schönheitssalon. Um Schönheit geht es tatsächlich. Doch was hier passiert, tut richtig weh.

"Tattoos sind meine Leidenschaft, seit ich 16 bin", sagt die 41-Jährige. Mit achtzehn hat sie sich ihr erstes Tattoo stechen lassen: einen Skorpion. Völlig unsinnig, findet sie heute. "Er hat ja nichts mit mir zu tun". Aber damals wollte sie einfach ein kleiner Rebell sein. Was ein Tattoo ihr bedeute, darüber habe sie damals noch nicht nachgedacht. Heute geht sie anders vor. Stück für Stück lässt sie Bilder auf ihrer Haut entstehen, die einen Bezug zu ihrem Leben haben. Die ausdrücken, was ihr wichtig ist. Sie trägt die Bilder ihrer Eltern und Großeltern auf ihrem Körper. Ihr neuestes Tattoo wird ein Lebensbaum, der ihre Lieben auf seiner Krone trägt. Zwei Libellen stehen für die Freiheit, ein Schwalbenpaar für die Hoffnung und dafür, dass es wichtig ist, immer wieder zur Familie zurückzukehren. Ein Koi soll die Eigenschaften Stärke und Durchsetzungsvermögen symbolisieren.

Willensstärke braucht jeder, der dieser Art Körperkunst frönt. Denn das Stechen eines Tattoos kommt einer kleinen Tortur gleich. Sitzt man länger neben Heike Zimmermann, während der Lebensbaum Faser für Faser auf ihrem Unterarm entsteht, merkt man, wie das Lächeln erstirbt, um einem verbissenen Zähneknirschen zu weichen. Der Tätowierer Gyula-Jenö Gaspar lacht. Er verdient sein Geld damit, andere Leute zu piesacken. "Wenn sie das Tattoo wollen, müssen sie den Schmerz ertragen", meint er gelassen. Etwa drei Stunden Schmerzen und an die 400 Euro muss man in ein größeres Tattoo investieren, erzählt Zimmermann. Bei jeder Sitzung denke sie sich, das sei nun das letzte Tattoo. Doch kaum zu Hause angekommen, überlege sie sich, wo es weitergehe. "Tattoos machen süchtig", sagt sie.

Vor einem Jahr hat die Verkäuferin ihr eigenes Tattoo-Studio in Radolfzell eröffnet. Tattoos würden in der Öffentlichkeit stark wahrgenommen, doch der Boom ebbe wieder ab. Trotzdem ist sie mit der Nachfrage zufrieden. Früher hätten Rocker und Häftlinge Tattoos getragen. Heute kämen Menschen aller Gesellschaftsschichten. Viele Kunden gingen mit der Mode. Beliebt seien zur Zeit Eulen, die Skelettfigur "La Catrina" und großflächige Stammestattoos der Maori, der neuseeländischen Ureinwohner. Auf dem Rücken und der Schulter fänden die meisten Erstlingstattoos ihren Platz. Personen, die ihr Tattoo verstecken, versteht Heike Zimmermann nicht. Auf ein Tattoo solle man stolz sein. Damit das lange gut geht, empfiehlt der Gaspar, sich zu überlegen, welches Bild man auf seinem Körper verewigt. Namen von Lebens- oder Ehepartnern sind in Zimmermanns Studio Tabu. Denn die Haltbarkeit von Beziehungen kann deutlich kürzer sein als die eines Tattoos.

Zur Person

Heike Zimmermann (41) ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann auf der Höri in Öhningen-Schienen. Sie arbeitet in Radolfzell als Verkäuferin in einem Supermarkt. In ihrer Freizeit liest sie gerne, schmust mit ihren zwei Coon-Katzen oder fährt Motorrad. Doch ihre wahre Leidenschaft seien die Tattoos, wie sie sagt. Seit Januar 2016 betreibt sie ein Tattoostudio in Radolfzell, die Nachfrage sei zufriedenstellend. Zu ihrem eigenen Tätowierer Gyula-Jenö Gaspar hat sie vollstes Vertrauen und lässt ihn regelmäßig mit seinen Nadeln unter ihre Haut. (rei)