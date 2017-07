Radolfzell Lesung mit Hassan Ali Djan: Die bewegende Geschichte einer Flucht

Autor Hassan Ali Djan liest im Österreichischen Schlösschen aus seinem Buch "Afghanistan.München.Ich". Es ist die Erzählung über die Flucht vor 12 Jahren und sein neues Leben ziehen. Rund 200 Zuschauer lauschten ihm fasziniert.

"Ist das Europa?" Immer wieder überkamen Hassan Ali Djan Zweifel auf der stinkenden und schmerzvollen Fahrt aus der griechischen Hafenstadt Patras nach München. Er schälte sich aus dem Ersatzreifen eines Lastwagens, als er mit 16 Jahren in München ankam. Als Djan diese Geschichte aus seinem Buch liest, wirkt es wie ein Wunder, dass er überhaupt hier ist. Und er sagt, er habe Glück gehabt – sei ein Sonntagskind.

Die Zuhörer hängen an diesem Abend im Österreichischen Schlösschen an den Lippen des afghanischen Autors, der zur Lesung aus seinem Buch "Afghanistan. München. Ich." rund 200 Menschen ins Untergeschoss der Stadtbibliothek lockte. Silke Danner vom Verein Humanitas hatte das Buch vor zwei Jahren gelesen, um sich Anregungen dafür zu holen, wie sie mit Flüchtlingen umgehen kann. Sie lud ihn zu einer Lesung nach Radolfzell ein.

Als Djan in München angekommen war, musste er sich erst einmal zurecht finden. Da war nicht nur die Sprachbarriere, sondern auch der Kulturschock. Er lernte zwar im Schlau-Projekt die Sprache, nicht aber die Kultur. Eine ehrenamtliche Patin half ihm, die bayerische Kultur kennenzulernen. Gemeinsam kochen, reden und das deutsche Museum besuchen, standen auf dem Programm. Und auch als muslimischer Fahrer in der Gastronomie stiegen ihm bald die Gerüche von Schweinshaxe und Schweinebraten in die Nase. Seine muslimischen Bekannte und Freunde schüttelten den Kopf, weil für Muslime Schweinefleisch tabu ist.

Djan blieb dabei, schließlich wollte er seine Familie in der Heimat und die Geschwister beim Studium finanziell unterstützen. Er erzählte seiner Mutter, dass er eine Karte in einen Automaten stecke und dann Geld bekäme. Sie fand das toll, bis der Sohn erklärte, dass er vorher erst Geld zur Bank bringen müsse. "Dann kannst du das Geld ja auch zu Hause ins Kopfkissen stopfen", war die Antwort der Mutter. Das Schlimmste für Hassan Ali Djan war die Zeit, bis sein Asylantrag genehmigt war, denn eine Abschiebung wäre einem Todesurteil gleich gekommen. In dieser Zeit Vertrauen aufzubauen, war durch die unsichere Situation sehr schwer. Dabei hätte einfach nur ein "Wie geht es dir?" geholfen.

Auf die Frage aus dem Publikum, was man beim Sprachunterricht für Flüchtlinge verbessern könne, sagt Djan: "Der Sprachunterricht braucht viel Zeit, weil die Flüchtlinge traumatisiert sind. Sie müssen in der ersten Zeit nach der Flucht sehr viel verarbeiten und haben wenig Kapazitäten für stundenlangen Unterricht." Und weiter erzählt er: "Ich habe mir auch Zeit gelassen, mich den Dingen, die ich nicht kenne, langsam zu nähern."

Hassan Ali Djan hat es geschafft, sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Vielleicht auch, weil er noch sehr jung war, als er hierher kam. Unser Wohlstand sei ein großes Geschenk, sagt er.

Der Autor

Hassan Ali Djan floh im Jahr 2005 im Alter von 16 Jahren aus Almitu, einem Bergdorf ohne Elektrizität in Afghanistan. Er stammt aus einer siebenköpfigen Familie und sein Vater starb als er elf Jahre alt war. Als Oberhaupt musste er die Familie ernähren. Der Schulabschluss blieb auf der Strecke – er konnte weder lesen noch schreiben. Djan hat sich durchgebissen und besitzt heute einen Schulabschluss, eine abgeschlossene Lehre und ist deutscher Staatsbürger. Sein autobiografisches Buch „Afghanistan. München. Ich.“ erschien 2015 und erzählt von der aufregenden Flucht und dem neuen Leben in München. (chg)