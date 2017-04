Radolfzell Lesung mit Bruno Epple im stimmungsvollen Ambiente

Der Mundartdichter war zu Gast im Scheffelschlösschen auf der Mettnau und verquickte eigene Erinnerungen mit Werken Joseph Victor von Scheffels.

Der Raum war zwar zu klein für die vielen Interessenten, die Bruno Epples Lesung im Rahmen der Scheffel-Literaturtage hören wollten. Aber er war authentisch: Das ehemalige Jagdzimmer in Joseph Victor von Scheffels Mettnau-Schlösschen mit seiner dunklen Holztäfelung, der Fensternische mit Sitzbänken und Seeblick und dem original erhaltenen Kamin – „Bauern-Renaissance“ wie Scheffel diesen Stil nannte – bot ein stimmigsvolles Ambiente. Der in Radolfzell geborene Dichter und Maler Epple las aus seiner Schrift „Scheffel, Herr der Mettnau“ (1986) und aus Briefen und rezitierte Textstellen aus dem „Ekkehard“ sowie Gedichte, die in enger Verbindung mit den Mettnau-Wohnsitzen stehen. Er erwies sich als profunder Kenner des Radolfzeller Ehrenbürgers, wenn es um seine Zeit am See, etwa ab 1872 geht – zunächst in der Villa Seehalde, die heute nicht mehr existiert, dann im Pächterhaus des Hof- und Rebguts Mettnau, das er zum Scheffelschlösschen umbauen ließ und als Alterssitz wählte.

Denn schon als 50-Jähriger fühlte Scheffel sich „alt und müde“, er sei „zu Tode jubiliert“. Zu seiner Zeit als Bestseller-Autor gefeiert, dessen Bücher immens hohe Auflagen erzielten, sehnte er sich nach einem „stillen Refugium des einfachen Lebens“, wollte Freiheit im Nichtstun finden, Wein lesen, Spaziergänge machen, Fische fangen und auf die Jagd nach Wasservögeln mit seinem Dachshund Zwerg gehen.

Der 85-jährige Bruno Epple, ehemaliger Gymnasiallehrer und -professor in Konstanz und Radolfzell, verquickte seine Lesung stets mit eigenen Erinnerungen und Gedanken, die ein ganz lebendiges Bild von Scheffel als dem „Dichter der Nation“ weckten, dessen Ton als „echt deutsch“ empfunden wurde. Er lobte die Wortschönheit und große Sprachlust Scheffels, der Möngal, den Pfarrer von Radolfzell im Mittelalter-Bild des „Ekkehard“ sagen lässt: „In Radolfzell ist mir ein Licht aufgegangen, was gesund heißt.“ Epple: „Dass die Mettnau-Kur das noch nicht als Reklame für sich entdeckt hat!“