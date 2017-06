Radolfzell Lesung in der Stadtbibliothek: Ein afghanischer Bayer erzählt von Flucht und Integration

Hassan Ali Djan beschreibt in einem Buch, wie er vom Flüchtling ohne Deutschkenntnisse zum deutschen Staatsbürger und Buchautoren wurde. In der Stadtbibliothek liest er Auszüge.

In der Stadtbibliothek ist ein Autor zu einer Lesung zu Gast, der vor zehn Jahren noch Analphabet war und kein Deutsch konnte: Hassan Ali Djan. „Afghanistan. München. Ich: Meine Flucht in ein besseres Leben“ heißt sein Buch, aus dem er am Freitag, 30. Juni, lesen wird und in dem er seine bewegte Geschichte erzählt.

Im Oktober 2005 kam Hassan Ali Djan aus Afghanistan nach Deutschland. Er kam als minderjähriger Flüchtling und hatte sich zwischen die Ersatzreifen eines Lastwagens gezwängt. 16 Jahre war er alt, als er über die Türkei und Griechenland nach München floh, wo er auch heute noch lebt, wie es in einer Presseankündigung der Lesungs-Veranstalter heißt. Er hatte keine Deutschkenntnisse und auch keine Perspektiven. Heute hat er die Mittlere Reife, eine abgeschlossene Lehre, eine eigene Wohnung und ist deutscher Staatsbürger. "Ich bin ein afghanischer Bayer", wird der Autor in der Presseinfo zitiert.

In seinem Buch erzählt Hassan Ali Djan diese seine Geschichte, erzählt, wie er durchgehalten hat und München und Deutschland immer mehr als neue Heimat begriff. Wie er nach dem Tod seines Vaters die Verantwortung für die Versorgung seiner Familie trug. Er schildert das unerträglich langen Warten auf den Ausgang des Asylverfahrens und von seinem Leben zwischen den Welten und von seinen Anfängen in München: „Ich habe zwei Leben", wird der Autor in der Presseankündigung zitiert. "Das erste Leben muss geendet haben, als ich im Oktober 2005 in München ankam. Mein zweites Leben aber hat gerade erst begonnen. Allmählich fühlt sich Deutschland nicht mehr fremd an.“

Am Freitag, 30. Juni, 19 Uhr, ist Hassan Ali Djan zu Gast in der Stadtbibliothek im Österreichischen Schlösschen und liest aus seinem Buch. Die Lesung wurde vom Flüchtlings-Helferkreis Humanitas organisiert und von der Stadt Radolfzell unterstützt, wie die Organisatoren weiter ankündigen. Der Eintritt ist frei.