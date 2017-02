Radolfzell Leistungsschau im Milchwerk: Alles rund ums eigene Haus bei der "Haus Bau Energie"-Messe

Die beliebte und erfolgreiche Messe "Haus Bau Energie" startet am Samstag, 4. Februar. Über 50 Aussteller sind in diesem Jahr in Radolfzell vetreten.

Die Messe "Haus Bau Energie" gehört zu den erfolgreichsten Schau-Veranstaltungen im Radolfzeller Milchwerk und zieht seit Jahren Tausende Besucher und Häuslebauer an. Mehr als 50 Aussteller präsentieren am Wochenende ihre Leistungen vom schlüsselfertigen Bauen bis zur Altbausanierung. Das Spektrum reicht von Bodenbelägen Treppen und Türen bis hin zu Plusenergiehäuser, der Wärmedämmung und erneuerbaren Energien sowie dem Themenbereich Fenster, Rollläden und Fassaden. Ein Trend lässt sich bei der Messe bereits ausfindig machen: Die Energiewende ist auch im Privatsektor angekommen. Bauherren fragen verstärkt nach Ressourcen schonendem und nachhaltigem Bauen nach. Auch die Gesundheit im und die Sicherheit rund um das Haus finden auf der Messe mit Vorträgen und Ausstellern ihren Platz.

Die Messe bedient drei große Gruppen: Zum einen sind es junge Familien, die ein Haus bauen möchten und sich beraten lassen wollen. Ältere Besucher, deren Kinder ausgezogen sind, planen meist Umbauten im eigenen Haus und lassen sich für die Umgestaltung auf der Messe inspirieren. Eine dritte Gruppe möchte das in die Jahre gekommene Eigenheim sanieren, etwa die Heizungsanlagen oder die Fenster, Böden und Dächer erneuern. Meist suchen Besucher das direkte Gespräch mit den Ausstellern, um die beste Entscheidung für einen An-, Um- oder Neubau zu treffen, erfuhr die Mitarbeiterin des Veranstalters Sonja Bayerle aus den Rückmeldungen der Besucher und Schausteller.

Leidige Themen vieler Bauherren sind die Feuchtigkeit, die Dämmung oder falsche Lüftungssysteme in den Häusern. Aussteller versprechen auf der Messe Abhilfe oder zeigen gleich zu Anbeginn Möglichkeiten des gesunden Bauens und Isolierens auf, um beispielsweise Schimmel in den Griff zu bekommen. Ein Baubiologe gibt am Samstag in einem Vortrag Ratschläge, worauf man achten soll, damit bestimmte Schadstoffe nicht entstehen oder wie man sie am besten wieder los wird. Die Messe bietet täglich fünf verschiedene Vorträge. Bereits am Freitag konnten sich Besucher über den regionalen Immobilienmarkt, die Grundstücksentwässerung oder die Einbruchssicherheit informieren. Am Samstag ist ein Vortrag der Energie-Agentur des Landkreises Konstanz über die Anforderungen für die Erneuerung oder Nachrüstung von Heizkesseln vorgesehen. Am Sonntag gibt es Praxistipps für die Altbausanierung.

Neben ökologischen Bauformen aus Lehm oder Holz können Besucher auch barrierefreie und schlüsselfertige Häuser kaufen. Die Messe präsentiert frühjahrsgerechte Angebote für den Garten und zeigt Glashaus-Anbauten, Terrassen und Terrassenböden sowie Sonnenschutz und Fensterbau. Die Messebetreiber setzen bei der Auswahl ihrer Aussteller auf langansässige regionale Handwerker, die vor Ort zugänglich sind und Kunden längerfristig betreuen können, verspricht Sonja Bayerle. Für künftige Messen möchte der Veranstalter auch neue Formen des Wohnens thematisieren, bei denen denen Jung und Alt miteinander und voneinander profitieren könnten.

Das wird geboten

Die Messe "Haus Bau Energie" ist am heutigen Samstag und morgigen Sonntag, 4. und 5. Februar, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Radolfzeller Milchwerk in der Werner Messmer Straße 14 zu sehen. Das Tagesticket kostet sechs Euro. Sonderthemen der Messe sind der Einbruchsschutz, Sicherheitstechniken, heimische Hölzer für den Hausbau, die Energieberatung durch die Energieagentur Konstanz sowie barrierefreies Bauen und Wohnen. Die Abteilung Tiefbau der Radolfzeller Stadtverwaltung informiert zum Thema Entwässerung.