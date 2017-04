Radolfzell-Stahringen Leichtigkeit der Blasmusik: Frühjahrskonzert des Musikvereins Stahringen

40 Musiker bespielen die Homburghalle mit vorwiegend freudig-leichten Melodien. Mit Bildergalerie!

Unter dem Motto "en bisschen jeck is auch janz nett" zog der Musikverein Stahringen das Publikum bei seinem Frühjahrskonzert in der Homburghalle vom ersten Takt an in den Bann. Dirigent Gerhard Heckner wurde dem fröhlichen Motto mit einem charmanten und abwechslungsreichen Repertoire gerecht.

Nach dem fulminanten Eröffnungsmarsch "Salemonia" von Kurt Gäble boten die humoristischen Variationen von "Was kommt dort von der Höh" von Franz von Suppé mit Solist Jannic Harder an der Piccolo-Flöte einen ersten Höhepunkt. Dieses Stück stand laut Ansage des Vorsitzenden Rolf Haltmeyer bereits seit zehn Jahren auf dem musikalischen Wunschzettel von Dirigent Heckner, aber erst durch die exzellente Interpretation von Jannic Harder konnte es verwirklicht werden.

Dann nahm das Orchester seine Gäste mit dem Stück "Stockholm Waterfestival", einer modernen Rockouvertüre von Luigi di Ghisallo, auf eine musikalische Reise nach Schweden mit. "Stockholm ist von Wasser geprägt und der musikalische Spaziergang fängt die Atmosphäre der Stadt mit den vielen Springbrungen harmonisch ein", kündigte Rolf Haltmeyer an. Die Saxophonistin Tamara Buhl, die auch die Noten gestiftet hat, brachte ihre Liebe zu diesem wunderschönen Land einprägsam zum Ausdruck.

Wie auch bei anderen Stücken betonte Haltmeyer im Namen von Dirigent Heckner, welche Bedeutung es für das musikalische Repertoire des Orchesters habe, dass viele Stücke auf Anregung von den Musikern und vom Publikum ausgewählt wurden. Das Repertoire spannte den musikalischen Bogen vom 19. Jahrhundert bis ins Jahr 2016, in dem der deutsche Komponist Markus Götz seine moderne Pop-Ouvertüre "Jump and Joy" veröffentlichte. Freunde der Marschmusik kamen mit dem modernen Konzertmarsch "Kaiserin Sissi" von Timo Dellweg auf ihre Kosten. Auch dieses Stück unterstrich die fröhliche und leichte Atmosphäre des Konzerts.

Die musikalische Reise führte das Publikum weiter in die "Baker Street" in London, der Heimatstadt des Komponisten Gerry Rafferty. Das Leben in der Großstadt inspirierte ihn zu seinem weltbekannten Song, der von seiner Hoffnung auf ein besseres Leben geprägt ist. Manuel Haltmeyer gelang es, diese Mischung aus Melancholie und Hoffnung in seinem Saxophonsolo auf berührende Weise auszudrücken. Auch beim Stück "Downtown" blieb das Orchester in der bunten Welt des Pop und entführte das Publikum mit dem preisgekrönten Song von Tony Hatch in die "Downtown" von New York.

Von dort ging es mit dem Chanson "Cherry Pink" von Louiguy weiter nach Paris. Bei diesem Stück griff Dirigent Gerhard Heckner selbst zur Trompete und brachte mit seinem Solo die melancholische Atmosphäre der Komposition einfühlsam zum Ausdruck. Als krönenden Abschluss spielte das Orchester den fröhlichen "Marche c'est fou" (Marsch außer Rand und Band). Die Musiker nahmen dieses Motto begeistert auf und unterhielten das Publikum durch lustige und feuchte Einlagen.

Frank Bruschinsky, stellvertretender Präsident des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee, ehrte drei Jungmusiker. So nahm Manuel Haltmeyer das goldene Leistungsabzeichen in Empfang, während Sven und Tobias Weber für jeweils zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden.

Unter dem Stichwort "Bläserklasse Find ich klasse" präsentierte Rolf Haltmeyer in seinem Schlusswort das aktuelle Projekt des Musikvereins, in dem junge Musiker zum Einsatz kommen. Junge musikbegeisterte Erwachsene sind eingeladen, im Rahmen des Vereins ein Instrument zu erlernen und gemeinsam in der Gruppe zu musizieren.

Zum Verein

Bereits seit 80 Jahren begleitet der Musikverein mit seinen mehr als 40 Musikern das Stahringer Dorfleben. Neben den Frühjahrskonzerten spielt der Verein bei fast allen Veranstaltungen mit. Ob fröhliche Klänge an der Fasnacht, besinnliche Musik an religiösen Festtagen oder die Begleitung der Erstkommunion – das Orchester trifft immer den passenden Ton. Der nächste Höhepunkt im musikalischen Kalender des Orchesters ist das traditionelle Fest zum 1. Mai auf der Stahringer Homburg, wo das Orchester gemeinsam mit befreundeten Musikvereinen für Stimmung sorgen wird.