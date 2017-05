Radolfzell Lehren aus dem Unternehmerforum: Mitarbeiter sind keine Zitronen

Professorin Jutta Rumpp empfiehlt beim Unternehmerforum den einfühlsamen Umgang mit den nächsten Generationen

Die Stärke wird zur Schwäche. "Wir Babyboomer sind bis 2025 die Mehrheit." Doch die Generation der geburtenstarken Jahrgänge bewegt sich auf die Rente zu. Dann müssen die Unternehmen mit weniger Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt auskommen. Das sagt Jutta Rump, Professorin für internationales Personalmanagement. Das sei die überragende Entwicklung, schreibt sie in ihren wissenschaftlichen Abhandlungen in ihrem Institut in Ludwigshafen am Rhein, das sagt und erläutert sie beim Unternehmerforum der Stadt Radolfzell im Milchwerk: "Seit 45 Jahren sind wir eine Gesellschaft, die schrumpft."

Deshalb hat Oberbürgermeister Martin Staab die Personalexpertin eingeladen, auch weil das von der Stadtverwaltung bei den Unternehmen erhobene Wirtschaftsbarometer genau dort die Schwachstelle bei den Standortfaktoren für Radolfzell ausmacht: "Wir haben die schlechteste Note bei der Verfügbarkeit von Fachkräften erhalten", sagt Staab. 49 Prozent gaben die Schulnote 3-4, 22 Prozent sogar eine 5-6.

Damit befindet sich Radolfzell in bester Gesellschaft, deutschlandweit: "Den Südwesten trifft es schlimmer, den Nordosten etwas weniger", lautet die Diagnose von Jutta Rump. Wegschauen gilt nicht. In den Jahren 2018 bis 2025 würden 30 Prozent der Beschäftigten in Rente gehen. Die Suche nach Fachkräften werde noch schwieriger, prophezeit die Professorin: "Was sie heute erleben, ist der Beginn."

Drei Faktoren seien bestimmend: die Alterung der Belegschaften und die Verlängerung der Lebensarbeitszeit sowie der sinkende Anteil an Nachwuchskräften. Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer müssten sich klar machen, dass die Lebensarbeitszeit von jedem einzelnen hin zu 45 Jahren tendiere. Da gehe es natürlich um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatem. Provokant stellt Jutta Rump klar: "Ich bin eine Ressource." Und als Bestand für die wirtschaftliche Produktion sollte ein Arbeitgeber darauf schauen, "dass er mich nicht auspresst wie eine Zitrone".

Die Forschung unterscheidet die Generationen in Babyboomer (geburtenstarke Jahrgänge zwischen 1959 und 1969), Generation X (Jahrgang 1965 bis 1980, zum Teil geburtenstark), Generation Y (Jahrgang 1980 bis 2000) und Generation Z (1995 bis 2010). Gerade die Generationen Y und Z würden mit ihren Ansprüchen widerspiegeln, was sie in ihren Familien, in ihrer Erziehung erlebt hätten. "Die Beteiligung an Entscheidungsprozessen, an Transparenz und einen eigenen Handlungsspielraum – das wollen diese Generationen auch im Beruf."

Werden diese Ansprüche nicht erfüllt, seien diese Mitarbeiter schnell bereit, den Arbeitgeber zu wechseln. Bei den Babyboomern dauere die Leidenszeit bis zu einer Kündigung oder bis zum schleichenden Gang in die innere Abkapselung zwei Jahre. Die jüngeren Generationen reagieren früher: "Drei bis sechs Monate", sagt Rump. Die Professorin nennt das: "Die Ökönomisierung von Loyalität". Betriebstreue werde rein wirtschaftlich betrachtet.

Inhaber und Führungskräfte aus den Babyboomer-Jahren hätten keine andere Chance, sie müssten auf diese Bedürfnisse eingehen und sich von Bewerbern die Frage stellen lassen: "Was für einen Einfluss hat Ihr Führungsstil auf das Betriebsklima?" Das sei die entscheidende Frage – und davon müssten auch die älteren Jahrgänge in den Unternehmen profitieren: "Mitarbeiterbindung ist eine individuelle Angelegenheit, denn es geht um Zufriedenheit." Neue Arbeitszeitmodelle, Talentförderung – Jutta Rump legt in Radolfzell das Motto der Generation Y allen ans Herz: "Ich bleibe in Bewegung und bleibe in Balance."

Zum Forum