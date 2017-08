Radolfzell Leere am Messeplatz: Was die Radolfzeller von den Parkgebühren halten

Auffällig: Am Messeplatz stehen vor allem Autos mit Kennzeichen, die nicht aus dem Kreis Konstanz stammen. Während Touristen keine Probleme mit den Parkgebühren haben, wird das Thema in der Stadt hitzig diskutiert. Viele halten die Gebühren für zu hoch.

Dauerparken

Kleine Szene am Messeplatz: Bei der Technik hakt es manchmal noch. Die meisten, die auf den grünen Knopf drücken, erhalten ihren Parkschein, aber nicht alle. Wer Geld eingeworfen hat und kein Parkticket bekommt, ist sauer. Sauer sind allerdings viele in der Stadt, aber sie sind nicht am Messeplatz zu finden. Der sieht seit einigen Tagen sehr aufgeräumt aus. Und überhaupt nicht mehr zugeparkt.Wer hier derzeit parkt, dessen Auto hat meist kein Konstanzer Kennzeichen. An manchen Nachmittagen ist der Seemaxx-Parkplatz so voll, dass viele Besucher auf den Messeplatz ausweichen. Dass sie dafür Gebühren zahlen, scheint sekundär: „Im Moment bin ich froh, überhaupt einen Parkplatz zu haben“, sagt Marianne Storzer aus Ehningen. „Wir wollen ins Seemaxx zum Einkaufen. Den Preis finde ich okay.“ Auch Carolin Lau ist dankbar, einen Parkplatz zu finden: „Die Gebühren finde ich in Ordnung, in Stuttgart ist es teurer. Wichtig finde ich, dass es überhaupt Parkgelegenheiten gibt.“So milde sind die Radolfzeller nicht, wenn es um die Bewirtschaftung des Messeplatzes geht. In Geschäften und Cafés wird aufgeregt diskutiert. Am Messeplatz findet man derzeit keinen Radolfzeller mehr. „Ich wohne in der Tegginger Straße und war auf den Messeplatz angewiesen“, berichtet Katja Martin. Eine Monatskarte für den Messeplatz zu kaufen, komme für sie nicht in Frage: „Dass ich die Karte habe, heißt nicht, dass ich dort einen Parkplatz bekomme“. Er sei als Stellplatz nicht sonderlich attraktiv.Martin weist auf die Menschen hin, die in Radolfzell arbeiten und von auswärts kommen. „Sie werden den ÖPNV nicht immer nutzen, weil die Zeiten nicht passen“. Die Überlegung, dass die meisten auf den Stadtbus umsteigen, werde so nicht funktionieren. „Das Konzept ist wenig durchdacht und die Gebühren sind unverhältnismäßig hoch.“ Es handele sich um eine Preissteigerung von 125 Prozent.Ähnlich sieht es Yvonne Glaser, Chefin beim Bauernmarkt. Sie verweist auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer in Radolfzell hin: „Für unsere Mitarbeiter, gerade die 450-Euro-Kräfte, ist es schwierig, davon haben wir acht Personen“. Früher konnten sie auf dem Messeplatz parken, jetzt müssten sie zahlen, das lohne aber bei geringem Verdienst kaum. Bisher hatte der Betrieb einen Stellplatz am Parkdeck beim Bahnhof zur Verfügung. Dieser sei vorerst von der Stadt gekündigt worden, sie sei unsicher, ob er neu an den Bauernmarkt vergeben werde. Die Unsicherheit kann Oberbürgermeister Martin Staab ausräumen: Berechtigte Geschäfte erhielten erneut einen Stellplatz. Was die Kunden betrifft, sieht sie die Lage entspannter, sie glaube nicht, dass die Leute wegen kostenlosen Parkens nach Radolfzell kommen. „Aber ich finde, dass es zumindest einen kostenlosen Parkplatz geben sollte.“Auch andere Einzelhändler zeigen wenig Begeisterung: Hermann Kratt, Kaufhaus-Inhaber, sieht zwei Problemfelder. Zum einen bei den Kunden: „Die Erhöhung der Gebühren empfinden sie als krass“. Für kurzfristige Einkäufe gebe es keine günstige Gebühr am Messeplatz, man zahlt entweder einen oder gleich zwei Euro. Das zweite Thema sind für ihn die kostenlosen Stellplätze am Messeplatz, die nun fehlen. Das sei für Mitarbeiter des Kaufhauses, die aus dem Hinterland stammen, schwierig. „Generell muss die Parkraumbewirtschaftung schon sein, aber ob die Höhe der Gebühr einer Kleinstadt angemessen ist, ist fraglich.“ Für Pendler hätte es eine andere Lösung geben müssen. „Maß und Ziel wurden überzogen.“Auch Peter Zinsmaier, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, ist nicht ganz überzeugt: Durch die Messeplatzgebühren werde der Druck auf die übrigen Straßen größer. Für Mitarbeiter der Sparkasse, die auswärts wohnen, gerade Halbtagskräfte, seien Gebühren von 30 Euro im Monat hoch. „Wo ist die zusätzliche Leistung, die man am Messeplatz erhält?“ Aus seiner Sicht müssten weitere Stellplätze geschaffen werden – etwa auf dem Areal an der Friedrich-Werber-Straße.Raimund Zimmermann macht kurzen Prozess: Der Bohlinger wollte auf dem Messeplatz parken. „Vier Euro für vier Stunden ist zu viel“, entscheidet er und fährt weiter zum Seemaxx. „Dort parkt man die ersten eineinhalb Stunden kostenlos. Künftig werden wir überlegen, ob wir eher in Singen einkaufen.“ Dort gibt es an der Offwiese noch einen kostenfreien Parkplatz.Ein Monatsticket kostet 60 Euro für das Parkdeck Friedrich-Werber-Straße, den Parkplatz am Kapuzinerweg und die Tiefgarage Untertor (Stadtwerke). Monatstickets gibt es für 30 Euro für den Parkplatz am ehemaligen Güterbahnhof, den Parkplatz Herzen und den Messeplatz. Die Gebühr ist günstiger, weil die Entfernung zur Altstadt größer ist, wie Pressesprecherin Nicole Stadach mitteilt.Bewohner der Altstadt oder Personen, die dort arbeiten, können diese bei der Stadt beantragen. Sie dürfen für die Gebühr von 40 Euro einen der städtischen Parkplätze nutzen. Es gibt etwa 200 Berechtigte für einen Dauerparkschein.