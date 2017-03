Radolfzell Lange Diskussion um das Anwesen Diez

Stadt Radolfzell genehmigt Bauantrag in der Jakobstraße, der Gemeinderat befindet sich in der Diskussion zwischen Nachverdichtung und grüner Lunge

Radolfzell – In den sechziger und siebziger Jahren setzte pünktlich zur großen Pause im alten Gymnasium, der heutigen Hausherrenschule, das große Pilgern auf der Jakobstraße ein. Die Schüler der Oberstufe setzten sich vom Pausenhof die Jakobstraße hinauf an den Bahndamm zum Rauchen ab.

Heute steigt nicht in der Jakobstraße, sondern wegen der Jakobstraße Rauch auf. Immer dann, wenn die Mitarbeiter der Bauverwaltung darüber brüten, welche Lösung sie dem Gemeinderat für eine sinnvolle Bebauung auf dem früheren Anwesen Diez in der Jakob­straße 5 vorschlagen sollen. Oder wenn die Stadträte darüber debattieren, ob sie den Vorschlag annehmen oder doch noch einmal korrigieren sollen.

Im Grunde geht es um verschiedene Auffassungen: Die Landesregierung und damit der überregionale Gesetzgeber propagiert die Innen- oder Nachverdichtung, der Gemeinderat und damit der lokale Gesetzgeber für die Bauleitplanung wünscht für die zum Teil groß bemessenen Grundstücke im Quartier zwischen Jakobstraße und Martinstraße einen Schutz der „grünen Lunge“. Damit sind die innenliegenden Gärten in diesem Quartier gemeint.

Diese grüne Lunge glaubt der Gemeinderat mit einer Begrenzung der Baufenster in einem neuen Bebauungsplan „Nördliche Jakobstraße“ erhalten zu können. Im Fall Jakobstraße 5 ging das schief, die Frist für die Veränderungssperre lief ab, die Grundstückseigentümer konnten nach den alten Bestimmungen ihren Bauantrag stellen. Einige Stadträte sagen, die Verwaltung sei schuld, weil sie das Verfahren zu langsam vorangetrieben habe. Thomas Nöken vom Dezernat Umwelt, Planen und Bauen verweist auf die immer neuen Änderungswünsche aus den Reihen des Gemeinderats, die die Bauleitplanung verzögert hätten.

In der Beratung sind die unterschiedlichen Ansichten aufeinandergeprallt. Christof Stadler (CDU) empörte sich: „Das ist ein Armutszeugnis für unsere Stadt.“ Die Verzögerung des Verfahrens sei fahrlässig, „der Bebauungsplan war gut vorbereitet.“ Waltraud Fuchs für die Freie Grüne Liste monierte: „Die Planungen laufen seit 2013, es ist kein Wunder, wenn sich da Misstrauen gegen die Verwaltung entwickelt.“

Fraktionskollege Siegfried Lehmann ging in seiner Kritik einen Schritt weiter: „Das ist eine Chronologie des Scheiterns.“ Was am benachbarten Luisenplatz mit der massiven Bebauung als Fehlplanung festgestellt worden sei, wäre jetzt ein Stück weiter oben nicht korrigiert worden. „Ist das eine Stadtentwicklung, die wir haben wollen?“, fragte Lehmann. Er warnte vor einer Fehlentwicklung, „die die Bausünde Luisenplatz fortsetzt“.

Zum Luisenplatz brachte Nöken ein Gegenargument: „Das stimmt, das fügt sich nicht ein. Aber es war der Gemeinderat, der ein überschreitendes Geschoss auf dem Luisenplatz gebilligt hat.“ Den Vergleich mit dem Luisenplatz relativierte der stellvertrende Dezernatsleiter: Die geplante Gebäudehöhe für die Jakobstraße läge noch unter der Firsthöhe vergleichbarer Häuser in der Martinstraße.

Nicht alle Stadträte teilten die Kritik an der Bauverwaltung. Walter Hiller von den Freien Wählern stellte fest: „Wir vom Gemeinderat hatten überfrachtete Vorstellungen.“ Dem pflichtete Richard Atkinson (FDP) bei: „Durch die Allmachtsphantasien des Gemeinderats haben wir die Sache kaputtgemacht.“ Sein Fraktionskollege Jürgen Keck ärgerte sich grundsätzlich über die Haltung im Gemeinderat zu diesen Dingen: „Seit ich dabei bin, schmeißt man den Leuten Knüppel zwischen die Füße, anstatt sie auf ihren Grundstücken bauen zu lassen.“ Angesichts der Wohnungsnot müsse es darum gehen, „Menschen Wohnraum zu schaffen“.

Eine Bauvoranfrage für das Diez-Anwesen hat eine Bauleitplanung für die Jakobstraße in Gang gesetzt.