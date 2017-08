Radolfzell Landwirtschafts-Nostalgie in Radolfzell

Wir machen Geschichte: Die Traktorenfreunde Homburg-Stahringen-Haldenstetten präsentieren am Sonntag, 27. August, auf der Homburg Landmaschinen aus verschiedenen Zeiten. Vielerlei Vorführungen gehören dazu.

"Unser Ortsteil Stahringen ist historisch von der Landwirtschaft geprägt, und wir möchten mit unserer Ausstellung die Entwicklung der Landwirtschaft in unserer Region präsentieren", berichtet Jürgen Aichelmann. Mit einem 15-köpfigen Team der Traktorfreunde Homburg-Stahringen-Haldenstetten organisiert er eine Ausstellung unter dem Motto „Landmaschinen früher und heute“. Zu sehen sind die Ausstellungsstücke am Sonntag, 27. August, ab 10.30 Uhr auf der Homburg. Das Gelände stellt Gregor Britsch, Landwirt auf der Homburg, zur Verfügung. Besucher können einen fantastischen Panaromablick über den Bodensee und Radolfzell genießen. Die Ausstellung ist eines der Bürgerprojekte zum 750. Stadtjubiläum.

Neben der Ausstellung von land- und forstwirtschaftlichen Geräten wird bei Vorführungen demonstriert, wie Bauern das Land bewirtschaften. Ab 10.30 Uhr spannen die Vorführungen zu den Mäharbeiten den Bogen vom Mähen mit der Sense und dem Pferd bis hin zum Mähen mit Kreisel- und Großmäher. Im Anschluss wird die Heubearbeitung anhand von historischen und aktuellen Werkzeugen und Maschinen wie Gabelwender, Spinne oder Kreiselschwader vorgeführt. Bei den Vorführungen ab 14 Uhr stehen die Bodenbearbeitung und die Holzernte im Fokus. Auch hier kommen Besucher in den Genuss, die Entwicklung von den Anfängen der Landwirtschaft bis hin zur Gegenwart mitzuerleben. Neben der manuellen Ackerbearbeitung mit Pferd und Selbsthaltepflug werden auch die großen Traktoren mit Vier- oder Fünf-Schar-Drehpflug dargestellt. Die Holzernte hingegen wird mittels Holzschleifen mit Pferd und dem Holzaufladen mit modernen Holzbearbeitungsmaschinen vorgeführt.

"Viele Mitglieder der Traktorfreunde betreiben seit vielen Generationen Landwirtschaft, und wir möchten mit unserer Ausstellung demonstrieren, wie sich die Landwirtschaft in unserer Region entwickelt hat", berichtet Jürgen Aichelmann. "Die Ausstellung wird seit über einem Jahr geplant, und wir freuen uns besonders auf die Vorführungen mit historischen und modernen Geräten", ergänzt Dietmar Senger. Die Traktorfreunde zählen rund 40 Mitglieder im Alter von 25 bis 79 Jahren. Viele sind stolze Besitzer historischer Fahrzeuge und haben einen engen Bezug zu Landwirtschaft und Obstanbau in der Region. Seit zehn Jahren treffen sie sich zu Ausfahrten und besuchen befreundete Gruppen in der Umgebung. Neben dem Interesse an historischen Traktoren begeistern vor allem die Ausfahrten die Mitglieder der Traktorfreunde. "Die langsame Fortbewegung mit Weitblick bietet uns einen entschleunigenden Ausgleich zum Alltag", erklärt Jürgen Aichelmann. Einige Mitglieder nehmen inzwischen auch ihre Enkel mit auf die Ausfahrten und freuen sich, ihnen auf der Ausstellung einen Einblick geben zu können, wie ihre Vorfahren auf dem Bauernhof gearbeitet haben. Neben der Vorführung landwirtschaftlicher Geräte kommt bei der Ausstellung auch die Geselligkeit nicht zur kurz. Im Festzelt wartet auf die Besucher ein kulinarisches Angebot, Kaffee und Kuchen sowie musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Stahringen.