Radolfzell Landwirtschafts-Azubis beweisen in Berufswettkampf ihr Können

32 Jugendliche aus der Region messen sich in regionalem Wettbewerb des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes in Radolfzell. Die besten vier dürfen jetzt zum Landesentscheid

Landwirte sind Alleskönner. Als Unternehmer bewirtschaften sie nicht nur ihren Hof, sondern müssen sich ebenso in der Finanzierung und Besteuerung, in Reparaturen von Maschinen, aber auch in der Präsentation ihres Betriebes auskennen. Grundlagen hierfür erhalten sie in ihrer Ausbildung. Im Berufsschulzentrum Radolfzell stellten 32 landwirtschaftliche Auszubildende bei einem Wettbewerb in Theorie, Praxis und Präsentation ihren Kenntnisstand unter Beweis. Alle zwei Jahre veranstaltet die Jugendgruppe des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes einen Berufswettkampf für angehende Landwirte. Die besten vier qualifizieren sich für den Landesentscheid in Emmendingen. Und wer auch dort zu den Besten gehört, kann im Juni zur Bundesentscheidung nach Mecklenburg-Vorpommern fahren.

Die vier Preisträger des diesjährigen regionalen Wettbewerbes fielen bereits 2015 mit einer außergewöhnlichen Hilfsaktion für die jugendlichen Opfer eines Bauwagenbrandes in Mühlingen auf. Mit einer pfiffigen Idee sammelten Martin Joos, Matthias Bröcheler, Patrick Beck und Kevin Braun 2000 Euro an Spenden. Nun gewannen die vier sozial engagierten Jugendlichen auch den regionalen Vorentscheid ihres Berufwettkampfes. Ehe berufsspezifische Fragen in einem schriftlichen Teil beantwortet wurden, mussten sie ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. In einer Präsentation stellten sie zudem die Vorteile sozialer Medien dar. Und in einem Praxisteil fertigten sie nach einem vorgegebenen Foto ein Werkstück aus einer Mutter und einer Schraube an, das sich in einem Funktionstest zu beweisen hatte.

Martin Joos wurde beim Wettbewerb vom Ehrgeiz gepackt: "Man strengt sich sehr an, versucht gut zu sein und sein ganzes Wissen herüber zu bringen", sagt der 19-jährige Orsinger, der als Bester aus dem Wettkampf hervorging. Er setzt soziale Medien ebenso im Stall ein wie zur Verbesserung des Erscheinungsbilds seiner eigenen Berufsgruppe. Für Matthias Bröcheler aus dem Waldshuter Raum war die Auswertung spannender als der Wettkampf. Der angehende Landwirt möchte zu den Besten gehören, im Mittelfeld wolle er sich nicht aufhalten. Das Ziel des 19-Jährigen ist es, in den Wettbewerben so weit wie möglich zu kommen. Patrick Beck hat sich vom sechsten Platz auf den zweiten vorgekämpft. Eigentlich wollte der Waldshuter Landwirt nur eine hohe Punktzahl erreichen. Nun wird er in die Emmendinger Landesausscheidung entsendet. Kevin Braun überraschte sich im Wettbewerb selbst. Am Anfang seiner Ausbildung war die Präsentation seine Schwäche. Nun erreichte er mit ihr 95 von 100 Punkten.

"Man muss sich im Klaren sein, dass die Jugendlichen, die hier ausgebildet werden, keine Arbeiter oder Arbeitnehmer sind, sondern junge Unternehmer", sagt der Vizepräsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), Franz Käppeler. Und zum Unternehmertum gehöre der Wettbewerb mit dazu. Die Präsentation hatte im Wettbewerb einen ebenso hohen Stellenwert, wie die Theorie und Praxis. Ein Unternehmer müsse sich in der Öffentlichkeit äußern können, Rede und Antwort stehen und seinen Betrieb vernünftig vorstellen können, so Käppeler. Zum anderen habe er viele Geschäftsbeziehungen, in denen er seinen Mann stehen muss, so die Idee des Schwerpunktes Präsentation: Er habe Behörden- und Bankgespräche, bei denen er auch Kredite beantragen würde. Auch seien Landwirte nicht nur auf dem Acker oder Stall gefragt, sondern ebenso in der Werkstatt. Sie müssen Ersatzteile selbst anfertigen können, die sie gerade auf dem Markt nicht bekommen, so Käppeler zum praktischen Teil des Wettbewerbes.

Die Anzahl der Bewerbungen für die landwirtschaftliche Ausbildung stieg 2016 um 50 Prozent, sie liegt aber weiterhin unterhalb einer notwendigen Schülerzahl für die stabile Beschulung am BSZ Radolfzell. Käppeler sieht jedoch einen neuen Trend. Immer häufiger interessierten sich Jugendliche für den Beruf des Landwirts, obwohl sie keinen eigenen Hof haben. Allein fünf Schüler waren ohne familiären Hof beim Wettbewerb. Käppeler sieht in der Landwirtschaft einen Bedarf an qualifizierten und ausgebildeten Landwirten. Die Familienbetriebe bräuchten durch ihre Vergrößerungen Fachkräfte, die den teuren Fuhrpark bedienen und sich im modern gewordene Handwerk auskennen. Saisonkräfte könnten den Bedürfnissen der Landwirtschaft nicht mehr gerecht werden.

Infoabend im März

Das Berufsschulzentrum Radolfzell bietet für alle, die Interesse an einer Ausbildung in der Landwirtschaft haben, am Dienstag, 14. Februar, einen Informationsabend an. Das BSZ stellt den schulischen und praktischen Teil der Ausbildung vor. Lehrer informieren über die theoretische und praktische Ausbildung. Ebenso werden Ausbilder und Ausbildungsberater vor Ort sein, um Fragen rund um den Beruf Landwirt zu klären. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr im Raum C 003 im Berufsschulzentrum Radolfzell in der Alemannenstraße 15 statt. (gla)