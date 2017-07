Radolfzell Kunstgenuss in den Fluren

In der ehemaligen Kaserne in Radolfzell läuft die Weihnachtsausstellung unter dem Motto „Glanzlichter“. Zehn Künstler präsentieren bis Februar ihre Werke.

Der Radolfzeller Fritz-Reichle-Ring ist einmal mehr ein kleines Kunstzentrum, denn im Gewerbehaus Endres läuft wieder eine Kunstausstellung. Unter dem Motto „Glanzlichter“ zeigen zehn Künstler aus der Region ihre Werke. Die aktuelle Präsentation ist ein Teil des Projekts „Kunst in der Kaserne“, das von Renate Endres ins Leben gerufen wurde. Sie ist die Eigentümerin der Räumlichkeiten und organisiert bereits seit 1996 jährlich bis zu vier Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen und von verschiedenen Künstlern. Dazu funktioniert sie das Gebäude Nummer 28, in dem knapp 40 unterschiedliche Betriebe untergebracht sind, kurzerhand zu einer Galerie um, die sich über sämtliche Flure und Stockwerke verteilt. Mittlerweile erhalte sie zahlreiche Anfragen von Künstlern, die gerne ausstellen würden.

Die diesjährige Weihnachtsausstellung beinhalte Werke, die in jeder Hinsicht glänzten, so Renate Endres. Fünf der aktuell in der Galerie vertretenen Künstler haben ihre Ateliers im selben Gebäude. Bei der Vernissage waren daher auch die meisten von ihnen anwesend und so erhielten die Besucher die Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dies soll für den gesamten Zeitraum der Ausstellung möglich sein.

Die Werke in der Ausstellung bieten eine vielfältige Mischung von kleinen Zeichnungen über Acryl- und Ölgemälde bis hin zu Skulpturen aus Draht. Ebenso vielfältig sind die ausgesuchten Motive. Figürliche Darstellungen mit Mensch und Tier, teilweise religiös oder spirituell angehaucht, sind ebenso vertreten wie Landschaftsporträts und abstrakte Gemälde. Die Galerie verteilt sich über Keller, Erdgeschoss und das erste Stockwerk des Gebäudes mit jeweils einem gekennzeichneten Bereich für jeden Künstler. Die Räumlichkeiten bieten mit ihrem hellen und freundlichen Ambiente, sowie dem gezielt eingesetzten künstlichen Licht eine perfekte Umgebung, um jedes einzelne Exponat optimal in Szene zu setzen. Die im gesamten Haus verstreuten Ateliers, in welche die Maler hin und wieder einen kleinen Einblick gewähren, sorgen zudem für ein künstlerisches Flair. Sowohl der Eintritt in die Ausstellung, als auch Getränke und Snacks in der Cafeteria sind kostenlos. Für Renate Endres ist das eine Selbstverständlichkeit. „Mir geht es nicht um den Kommerz, die Kunst ist meine Leidenschaft“, sagt sie. Mit den Ausstellungen möchte sie den Künstlern eine Plattform zur Repräsentation geben und sowohl den Besuchern, als auch den Menschen im Haus eine Freude bereiten. „Die Angestellten aus den Firmen freuen sich immer, wenn im Gebäude wieder Kunstwerke zu sehen sind. Die Atmosphäre ist dann gleich viel angenehmer.“ Die Exponate können von den Besuchern erworben werden und der Gewinn geht zu 100 Prozent an die Urheber.

Die Ausstellungen

ist bis zum 17. Februar von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zu sehen und am Wochenende nach Vereinbarung. Infos: www.kunstinderkaserne.de

Seit dem Jahr 1996 engagiert sich Renate Endres in Radolfzell in ihrem Projekt „Kunst in der Kaserne“. Die Weihnachtsaustellung „Glanzlichter“ ist bereits die dritte in diesem Jahr. Unter dem Motto „Bild – Kraft – bildhaft“ präsentierten zunächst Kinder und Jugendliche aus der Schule Schloss Gaienhofen ihre Assoziationen zu dem Begriff des Bildes. Von April bis September zeigte dann der Künstler Ross Henriksen, der sein Atelier in der alten Kaserne hat, mehr als 200 Werke aus unterschiedlichen Phasen seines Schaffens. (emi)