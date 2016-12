Kulturprojekt für bedürftige Menschen: "In Radolfzell wird niemand ausgegrenzt"

Der Fachbereich Kultur der Stadtverwaltung und der Tafelladen vermitteln kostenlose Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen an Bedürftige. Angélique Tracik, Leiterin des Fachbereichs, spricht im Interview über das Projekt.

Frau Tracik, beim gemeinsamen Projekt vom Fachbereich Kultur und dem Tafelladen werden Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen kostenlos an Bedürftige ausgegeben. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Ursprünglich ging es dabei vor allem um das Thema Integrationskultur für Geflüchtete. Ich habe mir überlegt, was der Fachbereich Kultur tun kann und dachte, es wäre vielleicht möglich, den Zugang zu unserer Gesellschaft über Kulturveranstaltungen zu fördern. Meine Idee habe ich mit Susanne Hiltner und Hildegard Gallenschütz vom Tafelladen besprochen. Und was ich dort erlebt habe, hat mich sehr bewegt und für mich war schnell klar, dass man das Projekt eigentlich auf alle Menschen in Radolfzell ausweiten muss, die sich den Eintritt für Kulturveranstaltungen nicht leisten können.



Kulturellen Veranstaltungen haftet auch immer irgendwie das Etikett "elitär" an. Ihr Projekt führt in eine andere Richtung. Deshalb ganz bewusst provokant gefragt: Interessiert sich Ihre neue Zielgruppe denn überhaupt dafür?

Es stimmt, dass in unserer Gesellschaft Kultur immer wieder als etwas Elitäres angesehen wird, was schade ist. Und genau dieses Denken merken wir auch bei dem Projekt. Einige der Menschen, die von den Mitarbeiterinnen des Tafelladens angesprochen wurden, waren erst skeptisch, sagten beispielsweise, sie wüssten nicht, ob sie da hingehen könnten oder sie hätten nichts Passendes anzuziehen. Nach dieser Unsicherheit am Anfang, war und ist das Interesse allerdings sehr groß. Seit Oktober haben wir 90 Tickets vermittelt. Sie werden sehr gerne angenommen.



Was sind das für Karten? Wo kommen sie her und wer finanziert sie?

Die Karten werden direkt von den jeweiligen Veranstaltern zur Verfügung gestellt. Auch von dieser Seite hat die Zusammenarbeit bisher sehr gut funktioniert. Wichtig ist mir, dass wir keine Restkarten vergeben. Denn damit hätten wir wieder diese Zweiklassen-Gesellschaft. So nach dem Motto: Die einen bekommen die Karten, die die anderen nicht wollten und die dann vielleicht für Plätze irgendwo in der hintersten Reihe sind. Es sind aber ganz gemischte Karten. Die Empfänger der Tickets sollen die Möglichkeit haben, ganz normal am kulturellen Leben teilzuhaben, wie jeder andere auch.



Also Kultur für alle?

Ich finde auch nicht, dass alles kostenlos sein muss. Aber dass Menschen mit geringem Einkommen eine Möglichkeit haben, am kulturellen Leben teilzunehmen, finde ich wichtig. Und das sehe ich auch als Aufgabe des Fachbereichs Kultur. Wir haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag: In diesem Fall geht es um die Botschaft, dass in Radolfzell niemand ausgegrenzt wird und jeder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann und darf.



Wie geht es mit dem Projekt weiter?

Am liebsten würden wir es noch ausbauen. Die Frage ist ja, ob es uns gelingt, auch Veranstaltungshäuser aus den anderen Kreisgemeinden einzubinden. Beispielsweise das Theater in Konstanz oder auch die Stadthalle in Singen. Sicher würden die Menschen auch gerne mal dorthin gehen.



Kultur ist also auch eine Möglichkeit, lokale Grenzen zu überwinden?

In meinen Augen auf jeden Fall. Ich denke, Kultur bietet die beste Plattform zur Kooperation zwischen Städten und Gemeinden. Ich kenne da kein Konkurrenzdenken und ich habe überhaupt kein Problem damit, Radolfzellern kulturelle Veranstaltungen in Singen oder Konstanz nahezulegen. Schließlich kommen ja auch Menschen aus anderen Gemeinden zu Veranstaltungen nach Radolfzell. In würde mir wünschen, dass diese Art der Kooperation noch öfter stattfindet.



Das Projekt

260 Haushalte in Radolfzell werden bei der Lebensmittel-Versorgung unterstützt. Zweimal wöchentlich haben kinderreiche Familien, Rentner, Arbeitssuchende, Geringverdiener und Asylsuchende die Möglichkeit, Lebensmittel im Tafelladen einzukaufen. Weil das Budget für einen Theater- oder Konzertbesuch aber zu gering ist, werden seit Oktober über den Tafelladen kostenlose Eintrittskarten vermittelt.