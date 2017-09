Radolfzell Künstler Reinhard Böhme stellt in der Kulturnacht Installationsprojekt vor

In der Christuskirche wird Böhme mit Flüchtlingen und dem Freundeskreis Asyl eine Installation zeigen. Es geht um Netzwerke und die Überwindung von Grenzen, Ausgangspunkt ist das menschliche Gehirn

Radolfzell – Bei der Vorstellung seines Kunstprojekts im Gemeindesaal der Christuskirche lud Reinhard Böhme Interessierte ein, bei der Gestaltung einer Installation mitzuwirken. "Die Installation soll ein positives, ästhetisches und aufbauendes Bild für eine gelungene Kooperation zwischen Einheimischen und Flüchtlingen werden", erklärte Böhme.

Der Künstler ist für seine Kunstaktionen und Installationen zu den Themen "Kunst-Raum-Natur" bekannt. Beim Projekt "Our Brain – Grenzen überwinden – Denken ohne Grenzen " soll eine Installation die Bedeutung und den stetigen Wandel von Netzwerken symbolisieren. Als Gestalt für seine Installation hat der Künstler das menschliche Gehirn gewählt, dessen neuronales Netzwerk symbolisch für alle menschlichen Netzwerke stehen soll. Ausgehend von einem aus Papier geformten Gehirn wird ein Netzwerk aus Stoffstreifen mit tausenden Verbindungsknoten entstehen und von der Christuskirche aus auf den Kirchplatz wachsen. Da jedes Netzwerk auf Verbindungen aufgebaut ist, soll die Installation vom Künstler und seinen Helfern gemeinsam gesponnen werden. Das Projekt diene der Verständigung zwischen einheimischer Bevölkerung und Flüchtlingen und solle Aufmerksamkeit für die Arbeit des Freundeskreises Asyl wecken, erläuterte Reinhard Böhme. Das komplexe Netzwerk wird in der Kulturnacht in der Christuskirche durch Livesounds des Klangkünstlers Viz Kremietz und Lichtprojektionen lebendig gemacht.

Der Künstler lädt mit dem Freundeskreis Asyl Interessierte ein, die Entstehung der Licht- und Rauminstallation in der Woche vor der Kulturnacht mitzugestalten. Eine Informationsveranstaltung findet am 13. September um 19 Uhr in der evangelischen Christuskirche statt.

Bei der am 2. Oktober stattfindenden Kulturnacht werden Künstler der Region von 18 bis 24 Uhr ihre Werke im Stadtgebiet und den Ortsteilen Böhringen und Markelfingen präsentieren.