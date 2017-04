Radolfzell Kükenschau ist besonders für Kinder ein Erlebnis

Die Kleintierzüchter bieten ihren Besuchern der Kükenschau unvergessliche Stunden mit frisch geschlüpften Tieren.

Der Besuch der Kükenschau des Kleintierzuchtvereins war spannend, lehrreich und bot die Möglichkeit, jungen Tieren ganz nahe zu kommen. Viele Familien, Vatis und Muttis, Omas und Opas kamen mit ihren Kindern und Enkeln in den sogenannten Hasenstall, um vor allem das meist frisch geschlüpfte Federvieh zu bestaunen. Mit von der Partie waren zudem Praktikantinnen und Erzieherinnen des Waldkindergartens, die den Kindern beim Basteln bunter Eierwärmer, in Form eines Hühnerkopfes mit Augen und Schnäbeln, halfen.

Man kann sich kaum eine bessere Gelegenheit vorstellen, die frisch geschlüpften Federknäuel mit ihren kleinen Kulleraugen hautnah zu erleben. Rund 90 Küken dängelten sich in einem großen Käfig, als ob sie sich gegenseitig warm halten wollten. Doch für die richtig wohlige Kükentemperatur hatten die erfahrenen Kleintierzüchter gesorgt. Für die zahlreichen Kinder war es ein besonderes Erlebnis, sich aus dem Gewühl weißer, gelber oder brauner Küken ein Exemplar herauszugreifen (nicht herauszupicken). Die Minihühnchen ließen die Streicheleinheiten völlig widerstandslos über sich ergehen, so als genössen auch sie die zärtliche Behandlung durch die kleinen Besucher. Auf jeden Fall verliebten sich die Kinder schnell in die kleinen Vögelchen und wurden damit gewiss zu echten Tierfreunden.

In einer benachbarten Brutbox konnte man eine ganze Reihe von Eiern bewundern und mit Spannung beobachten, wie immer wieder plötzlich ein Ei von innen heraus aufgebrochen wurde und ein noch unbeholfenes und nasses Küken aus dem Ei purzelte. Nach einer Brutzeit von 21 Tagen durfte es seine ovale Behausung mit dem Eizahn aufbrechen und die Freiheit genießen. Um den sogenannten Schlupfapparat herum standen die Besucher und freuten sich, eine Kükengeburt erleben zu können. Auch einige Hasen und ein Flohmarkt der Jugendgruppe des Vereins ergänzten die Kükenausstellung der Kleintierzüchter.

Derweil bastelten die Helferinnen des Waldkindergartens Blumentöpfchen, die angesichts des bevorstehenden Osterfestes mit süßen Langohren geschmückt wurden. Danach konnten sie die jungen Besucher mit Erde befüllen und mit Kresse bepflanzen.