Radolfzell Kritik und Ideen zu Plänen für die Radolfzeller Stadterweiterung

BUND Ortsverband Radolfzell und das Bürgerforum Bauen Radolfzell haben zur Erschließung neuer Bauflächen an den Oberbürgermeister geschrieben. Sie fänden andere Flächen geeigneter und finden die Pläne für den Norden überdimensioniert. Sie schlagen Etappen vor.

Der BUND Ortsverband Radolfzell und das Bürgerforum Bauen Radolfzell haben sich in einem offenen Brief an OB Martin Staab für eine abschnittsweise Erschließung neuer Bauflächen in der Nordstadt gewandt. Am Dienstag will der Gemeinderat über den Bebauungsplan Stadterweiterung Nord auf dem Gelände des früheren Standortübungsplatzes der Kaserne beraten. Im Brief heißt es: "Die Nordstadterweiterung ist das mit 280 Wohneinheiten und bis zu 700 zusätzlichen Einwohnern größte geplante Wohngebiet Radolfzells." Die Stadt habe es bereits vor 15 Jahren für den Flächennutzungsplan konzipiert. "Diesem Gebiet wird eine schöne, viel genutzte und geschätzte, wertvollen Erholungslandschaft zum Opfer fallen." Projekte wie die Bebauung von Fora-Gelände und Gleisdreieck würden mehreren Hundert Menschen Wohnraum bieten. Dazu kämen verteilt auf das Stadtgebiet viele andere Siedlungsprojekte. Deshalb sind die Unterzeichner der Auffassung, "dass die Stadterweiterung Nord überdimensioniert ist". BUND und Bürgerforum schlagen vor, die Nordstadterweiterung in drei Etappen zu erschließen: "Wenn absehbar ist, dass die Wohnungsnot sowie der Bau- und Wohnwille von Familien tatsächlich so groß ist, könnte die Entscheidung zum Weiterbau der zweiten Etappe erfolgen."