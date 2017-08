Kreditkarte aus Geldbeutel entwendet

Erst wurde der hilfsbereite Senior um Kleingeld gebeten, dann hat die unbekannte Täterin sein Konto leer geräumt.

Ein Mann ist auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Straße Lippenwiesen von einer etwa 30 bis 35 Jahre alten Frau bestohlen worden. Laut bericht der Polizei wurde der Diebstahl, der sich bereits am vergangenen Samstag ereignet hat, erst nachträglich zur Anzeige gebracht. So soll die unbekannte Frau den Mann um Kleingeld gebeten haben. Nachdem der hilfsbereite Senior seinen Geldbeutel geöffnet hatte, griff die Frau eigenständig hinein und entnahm das Münzgeld. Dabei hat sie unbemerkt die Kreditkarte des Mannes gestohlen, nachdem sie den Senior zuvor bei der Eingabe des Pins beim Bezahlvorgang im Geschäft beobachtet haben dürfte. Mit der gestohlenen Scheckkarte und der PIN gelang es ihr anschließend mehrere Geldabhebungen durchzuführen und dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro zu verursachen. Ähnliche Fälle haben sich auch in anderen Landkreisen ereignet. Die unbekannte Frau hat brünette, schulterlange Haare und spricht mit Akzent. Zur Tatzeit trug sie ein buntes Sommerkleid. Zeugen, die Hinweise auf die gesuchte Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell zu melden. Die Polizei rät, sich beim Benutzen der Kreditkarte nicht beobachten zu lassen, niemals vor Fremden die Geldbörse öffnen oder sie gar hineingreifen zu lassen und im Verdachtsfall sofort die Polizei verständigen. Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de