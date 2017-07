Radolfzell Krankenhaus Radolfzell: Gesundheitsverbund baut Altersmedizin aus

In einem ersten Schritt ist eine neue Station eröffnet worden, es stehen 20 weitere Betten bereit. In Kürze soll außerdem eine geriatrische Ambulanz zur Verfügung stehen. Langfristig ist eine Kooperation mit dem Zentrum für Psychiatrie Reichenau geplant, bei dem es unter anderem um die Behandlung von schwer Demenzerkrankten geht

Radolfzell – Die Leitung des Hegau-Bodensee-Gesundheitsverbunds will bei der weiteren Spezialisierung am Radolfzeller Krankenhaus vorankommen. Der Schwerpunkt der Altersmedizin in Radolfzell wird ausgebaut: ab sofort gibt es eine neue Station für die Akutgeriatrie, so kommen 20 weitere Betten zu den bestehenden 40 Betten hinzu. Was die nötigen Räume anbelangt, konnten die Verantwortlichen aus der Not eine Tugend machen: durch die Aufgabe der Gynäkologie und Geburtenstation in Radolfzell wird Platz frei, den man nun für die Erweiterung der Geriatrie nutzt.

Die Pläne reichen aber noch darüber hinaus, wie Peter Fischer, Geschäftsführer des Hegau-Bodensee-Gesundheitsverbunds, bei einem Pressegespräch erläutert. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, vermutlich schon zum 1. August, soll eine geriatrische Institutsambulanz am Krankenhaus eröffnet werden. Ziel ist es, eine Anlaufstelle für alte Menschen, die an verschiedenen, komplexen Krankheiten leiden, zu schaffen. Die Ambulanz verstehe sich als Ergänzung zu den niedergelassenen Ärzten in der Umgebung, nicht als Konkurrenz, erläutert Chefarzt Achim Gowin. "Hier finden Untersuchung, Befund und Therapievorschlag statt, dann werden die Patienten wieder an den Hausarzt überwiesen." Am Krankenhaus stünden ganz andere Apparate und Mittel für Diagnose und Therapie zur Verfügung.

Grundsätzlich sieht Peter Fischer den Standort Radolfzell damit gut aufgestellt. Ihm ist es wichtig zu betonen, dass das Radolfzeller Krankenhaus in erster Linie die Bevölkerung versorge mit allgemeiner Chirurgie, Gefäßchirurgie und Unfallchirurgie, hinzu kommen die Spezialisierungen auf Diabetologie und Geriatrie. Diese Situation werde nicht von allen wahrgenommen, zumal in der Bevölkerung viel Verärgerung über die Schließung der Geburtenstation bestehe.

Die neue Bettenstation und die geriatrische Ambulanz sind nicht das Ende der Erweiterungspläne. Der HBH-Verbund plant eine Kooperation mit dem Zentrum für Psychiatrie Reichenau (ZfP). Ziel sei es, eine Gerontopsychiatrie in Radolfzell aufzubauen, berichtet Fischer. Diese Pläne bestätigt Wolfgang Höcker, ärztlicher Direktor des ZfP, auf Nachfrage des SÜDKURIER grundsätzlich. "Wenn im Landkreis ein altersmedizinisches Zentrum entsteht, dann ist es unsere strategische Ausrichtung, uns daran zu beteiligen und gerne mit unserer eigenen Einrichtung", sagt Höcker. Wie genau ein solcher Anbau am Klinikum Radolfzell aussehen könne, will Höcker noch nichts Konkretes sagen, bisher habe man lediglich den Gemeinderat über das Vorhaben informiert

Unbeeindruckt von den großen Plänen für die Zukunft am Standort Radolfzell, profitiert Hans Braun, seit neun Tagen Patient auf der neuen Station, von den Leistungen der Gegenwart. Er war der erste Patient, der auf die Station kam und erhält daher von Geschäftsführer und Ärzten einen Blumenstrauß überreicht. Mit so viel Ehre hat Hans Braun nicht gerechnet, sagt der Reichenauer und berichtet bereitwillig: 97 Jahre sei er alt und leide unter einer Erkrankung des Spinalkanals. Schmerztherapie erhalte der Patient und eine mobilisierende Therapie, ergänzt Chefarzt Achim Gowin. Zur Altersmedizin gehöre auch, dass der Aufenthalt der Patienten länger dauert als die normale Verweildauer. Für Hans Bauer ist das kein Problem: Er fühlt sich auf der Station wohl und lässt sich die Laune durch Krankheit nicht verderben.

Warum Altersmedizin wichtig ist und welche Strukturen aufgebaut werden