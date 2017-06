Radolfzell Krankenhaus-Förderverein geht in die Offensive

Die Förderer des Krankenhauses Radolfzell spüren eine Verunsicherung unter den Bürgern: Das Ende der Geburtenstation lässt anscheinend viele denken, die Entwicklung des ganzen Hauses könnte stagnieren. Jetzt will der Förderverein das Gegenteil beweisen und dabei weiter wachsen.

Die ärztliche Versorgung ist nicht selbstverständlich – das zeigte die Schließung der Geburtenstation am Krankenhaus Radolfzell im März. Zwar geriet das Krankenhaus dabei ins Wanken, blieb aber durchaus auf den Beinen. Die Planken schwankten dennoch bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins des Krankenhauses unter dem Vorsitz von Christoph Stetter (Vorsitzender), Jürgen Mäder (2. Vorsitzender), Susanne Bock (Schriftführerin) und Gabriel Berner (Schatzmeister). Bei der Versammlung wurde immer wieder die Angst der Bevölkerung angesprochen, dass die Schließung der Geburtenstation der Anfang vom Ende des Krankenhauses sei. Das ließ der Verein nicht auf sich sitzen und will mit mehr Transparenz für mehr Mitglieder werben. "Die Bevölkerung muss aufwachen und muss sich überlegen, was wichtig ist und was medizinische Grundversorgung bedeutet", sagte Jürgen Mäder.

Dadurch, dass das Krankenhaus Radolfzell zum Gesundheitsverbund Hegau-Bodensee gehört, sollen auch einheitliche medizinische Standards gewährleistet werden können. Der erweiterten medizinischen wie auch sozialen Ansprüchen im Krankenhaus nimmt sich der Förderverein an. Er hatte sich im ersten Halbjahr zusammen mit dem Familienverband intensiv und mit vielen Kosten darum bemüht, die Geburtenstation zu erhalten. Im Eingangsbereich wird wöchentlich ein Blumenstrauß aufgestellt, der sehr gut ankommt. Mit den Patienten der Geriatrie (Altersheilkunde) und mit dem Friedrich-Hecker-Gymnasium ist für die Zeit ab 26. Juli eine Kunstausstellung im Krankenhaus geplant und der Verein finanziert Geburtstagskarten für Patienten. Auch ein Parkfest mit der Stadtkapelle soll im Sommer stattfinden.

Der Interimsleiter der Abteilung für Zuckerkrankheiten, Rüdiger Klare, stellte 20 Mitgliedern anschaulich dar, wie sich seine Abteilung in den vergangenen 30 Jahren entwickelt hat und zog Bilanz. Eine Bilanz, die sich sehen lassen konnte: In den 80er Jahren hatte er am Krankenhaus begonnen, eine dichte Infrastruktur für die Behandlung von zuckerkranken Patienten aufzubauen, inklusive Weiterbildung von Ärzten und Pflegepersonal, Diabetesberatung, Sportgruppen, Gründung eines Forums, Lehrgängen und Fortbildung für Apotheker. Damals noch mit großen Messgeräten für Zuckerwerte, die längst nicht so genaue Daten lieferten, wie es heute ein hühnereigroßes Gerät oder ein Chip tut, der – am Oberarm implantiert – den Zuckerwert misst und die Daten per Funk an ein Smartphone sendet.

Auch in der Beziehung zwischen Patient und Arzt hat sich einiges geändert. Klare sprach von einem Paradigmenwechsel, bei dem sich in der Schulmedizin immer mehr die ganzheitliche Betrachtungsweise eines Menschen mit seiner Krankheit durchsetzt. Heute arbeiten Arzt und Patienten bei der Therapie eng zusammen und auch weitere medizinische Bereiche, wie die Podologie und die Fußchirurgie, sind dabei stark mit eingebunden. Auch gibt es in Radolfzell und der Umgebung viele diabetologisch geschulte Ärzte, die bei Zuckerkranken Erstversorgung leisten können. Ein Netzwerk ist entstanden. Die Diabetologie gehört zur Inneren Medizin. Daneben stehen im Krankenhaus Radolfzell bereit die Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- beziehungsweise Fußchirurgie, die Altersheilkunde, die Anästhesiologie, die Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, die Unfallchirurgie und die Orthopädie.

Der Verein

