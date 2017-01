Radolfzell Konzilexperte Henry Gerlach über Papst Johannes XXIII Aufenthalt in Radolfzell

Historiker Henry Gerlach spürt in einem Vortrag dem Aufenthalt von Johannes XXIII. zur Konzilzeit nach.

Freiwillig war der damalige Papst Johannes XXIII. nicht in der Stadt. Sondern er wurde von Freiburg, wohin er über Umwege geflüchtet war, Richtung Konstanz zurückgebracht. Bereits in der Breisgaustadt war der damalige Papst, einer der drei zur Konzilzeit amtierenden, unter Arrest gestellt worden.

Der Historiker und Konzilexperte Henry Gerlach aus Konstanz hat den gesamten Lebens- und Fluchtweg des Gegenpapstes Johannes XXIII im Blick. Bevor er auf die Rolle von Radolfzell einging, erläuterte er die Hintergründe des Konzils und die abenteuerliche Flucht von Johannes XXIII. von Konstanz dem Hochrhein entlang nach Freiburg im März 1415. Dort wurde er arrestiert, nachdem eine Weiterreise nach Frankreich nicht möglich war, und nach Radolfzell gebracht, wo er am 17. Mai 1415 eintraf.

Als Gerlach nun von einer namenlosen Herberge berichtet, in der „villa Cella“, wie ein Dokument berichtet, werden die Zuhörer in Radolfzell aktiv. Von dort sei er in einen Turm gekommen, ebenfalls namenlos. Bei Stadtführungen wird ein Haus gezeigt, „Hinter der Burg“, das als Ort der Logis bekannt sei, weiß der ein oder andere. Gerlach kennt dieses Haus nicht, vielleicht gibt es auch keine gesicherte Quelle. Stattdessen zeichnet er eindrucksvoll die 14 Tage in Radolfzell nach. Delegationen waren von Radolfzell nach Konstanz unterwegs, überbrachten Forderungen und Ablehnungen, Eingeständnisse und weitere Vorschläge. Zumindest etliche „Familiaris“, wie die Getreuen genannt wurden, wurden dem nun endlich abgesetzten Papst belassen, seine Machtinsignien, auch den Siegelring, musste er jedoch abgeben.

Am 3. Juni 1415 wurde er in Gottlieben angeliefert und in der Wasserburg interniert, seine Tage in Radolfzell waren vorbei. Nach weiterer Haft und Freikauf durch Lösegeld starb Johannes XXIII. in Florenz Ende Dezember 1419 als Kardinal.

Etliche Fragen der 30 Zuhörer wollen noch geklärt werden, bevor der Konzilexperte zum Zug nach Konstanz entlassen ist. Der gleiche Weg, welchen die Kuriere im Dienst der Kurie damals genommen haben, aber viel bequemer.

Das Jahr der Religionen

2017, das vorletzte Jahr des fünfjährigen Konziljubiläums (1414-1418), wurde als „Jahr der Religionen“ ausgerufen. Denn am 11. November 1417 wurde im Kaufhaus am Konstanzer Hafen, dem heutigen „Konzilgebäude“, ein neuer Papst ausgerufen: Papst Martin V. „Noch vor dem Mittag zog eine riesige Prozession zum Münster, wo der neue Einheitspapst den jubelnden Massen seinen Segen spendete“, wie es im neuen Programm der Konzilstadt Konstanz heißt. Das Schisma war damit überwunden, Papst Johannes XXIII. wurde zum „Gegenpapst“ erklärt, der Name im 20. Jahrhundert neu vergeben.

Die Einheit der Kirche war allerdings nicht erreicht: 100 Jahre später fanden die Thesen von Luther fruchtbaren Boden. So wird 2017 auch das Jubiläumsjahr der Reformation gefeiert. Das Jahresprogramm stellt die unterschiedlichen Religionen vor – und ihre Verbundenheit. Mehr unter www.konstanzer-konzil.de

