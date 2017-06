Radolfzell Konflikt um die Sitzungszeiten des Gemeinderats

Zwischen Ehrenamt und Arbeitszeit – Gemeinderat und OB treiben in Radolfzell auf einen neuen Konflikt zu

Manchmal ist es wie Pingpong mit Forrest Gump. Kaum ist ein Argument über den Tisch gewechselt, kommt ein neues über den Tisch zurück. Wer die Sitzungen des Gemeinderats oder einer seiner Ausschüsse in Radolfzell besucht, braucht Sitzfleisch. Und eine trainierte Aufmerksamkeitsgabe. Oft kippt die Beratung in ein zähes Ringen ums Detail, dann geht's wieder ums große Ganze.

Das ist auch eine Zeitfrage. Eine Arbeitszeitfrage, wie OB Martin Staab jetzt den Stadträten mitgeteilt und deshalb den Sitzungsbeginn für die nächste Gemeinderatssitzung am Dienstag auf 14.30 Uhr nichtöffentlich und 15 Uhr öffentlich gelegt hat. Sonst ist ein Sitzungsbeginn um 16.30 Uhr üblich. Das Resultat der vergangenen vier Gemeinderatssitzungen: Keine ist wie geplant um 20 Uhr zu Ende gegangen, sie dauerten bis 22 Uhr und später.

Der neue Termin stößt auf massive Kritik. Für Siegfried Lehmann (Grüne) sei die Vorverlegung wie aus dem Nichts gekommen: "Bei einem Sitzungsbeginn um 14.30 Uhr haben Berufstätige brutale Schwierigkeiten." Doch dem Vorwurf von Lehmann, der OB habe die Sitzung willkürlich vorverlegt und würde damit sein Gemeinderatsmandat "massiv beeinträchtigen", widerspricht der Gescholtene. Der Personalrat der Stadtverwaltung sei nicht mehr bereit, die Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz zu akzeptieren. "Ich stehe in der Verantwortung, wenn etwas passiert", sagt Staab.

Mitarbeiter der Stadt müssen die Sitzungen protokollieren und für Präsentationen oder Auskünfte zur Verfügung stehen. Das Arbeitszeitgesetz legt die tägliche Höchstarbeitszeit auf zehn Stunden fest. Staab rechnet vor, wie lange die städtischen Bediensteten höchstens arbeiten dürften. "Die Kernarbeitszeit fängt um 9 Uhr an." Eine Pause von 45 Minuten dazugerechnet, ende diese Frist um 19.45 Uhr. Das Arbeitszeitgesetz macht zwar Ausnahmen für Leitende Angestellte und Beamte, doch Staab schließt diese Möglichkeit aus: "Auch für unsere Beamte gilt die Dienstvereinbarung Arbeitszeit."

Selbst die Gemeindeprüfungsanstalt habe schriftlich festgestellt, dass es in Radolfzell zu viele und zu lange Sitzungen gebe. Die Verwaltung habe mehrfach auf die ungute Situation hingewiesen, doch Bitten und Nachfragen, sich bei Debatten zeitlich zu beschränken, seien von den Fraktionsvorsitzenden unbeantwortet geblieben. "Deshalb muss sich etwas ändern", sagt der OB.

Doch dies solle nicht auf Kosten der ehrenamtlichen Stadträte geschehen, hält Bernhard Diehl von der CDU-Fraktion in einem Schreiben an den OB fest: "Die Fürsorgepflicht, die Sie hier Ihrem Personal gegenüber anführen, ist löblich, aber die meisten Stadträte, das Personal und Sie auch, haben schon bis Sitzungsbeginn viele Stunden Arbeit hinter sich." Es sei am OB, zusammen mit Personalamt und Personalrat nach Lösungen zu suchen. "Dies kann nicht auf Kosten von uns ehrenamtlichen Stadträten gehen", bekräftigt Diehl.

Siegfried Lehmann geht einen Schritt weiter: "Die Argumente des OB sind vorgeschoben, dann dürfte keine Schwester im Krankenhaus im Schichtdienst arbeiten." Städte wie Konstanz oder Singen bekämen einen späteren Termin organisiert. "Und da gehen die Sitzungen auch manchmal bis in die Puppen." Die langen Debatten im Gemeinderat führt Lehmann oft auf mangelnde Verwaltungsvorlagen zurück: "Da wird nicht abgebildet, was der Ausschuss beraten hat." Lehmann spricht für seine Grüne Liste: "Wir sind sauer."

Das Pingpong geht weiter.

Über Arbeitnehmer und Gemeinderäte

Was das Arbeitszeitgesetz und die Gemeindeordnung sagen