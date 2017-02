Konfettiregen für die Garde beim Bunten Abend

Beim Bunten Abend der Liggeringer Moofanger genießt das Publikum ein hochnärrisches Programm

Beim Bunten Abend der Liggeringer Moofanger in der Litzelhardhalle konnten die Akteure der Zunft das Publikum für ihr hochnärrisches Programm begeistern. Narrenräte, Holzer, der Fanfarenzug, der Musikverein, die Brauchtumsgruppe und die Gardemädchen sorgten mit ihren Auftritten und Sketchen für viel Unterhaltung und Stimmung. Die Mitglieder des Fanfarenzugs brachten die Halle rasch zum Zittern. Nur die beiden Herren von der Narrenbolizei, Michael Renz und sein erst elfjähriger Assistent Pepe verschafften sich mit ihren Schellen und langen Säbeln Respekt und Gehör für Zunftpräsident Willi Fritschy. Der unterhaltsame Abend wurde musikalisch vom Musikverein Liggeringen gestaltet.

Zusammen mit Andrea Korath und Gerlinde Wagner wussten sich die beiden Moderatorinnen viele Begebenheiten aus dem Dorfgeschehen zu erzählen, die fast alle zu echten Lachnummern wurden. Ein Genuss fürs Auge wurde der Auftritt der Dancing-Girls unter der Regie von Tanja Seeberger. Deutlich deftiger ging's beim Dschungelcamp des Narrenrats zu. Die Prüfungen waren nicht jedermanns Sache. So musste eine alte Suppe ausgelöffelt werden, und im Sumpf lauerten Mindelseekrokodile und gefräßige Welse. Letztlich wurde "Jürgen Drews", der selbsternannte König von Mallorca, auch König des Liggeringer Sumpfes, während Hermann Leiz vom Ortsvorsteher zum zukünftigen König von Radolfzell gekürt wurde.

Für einen überaus gelungener Auftritt sorgte das junge Gesangsduo mit Larissa Korath und Johanna Wagner an der Klampfe. Optischer Höhepunkt war der Jubiläumstanz der Garde. Die Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Zu einer echten Show wurde der Sketch "The voice of Liggeringen", bei dem die Holzergruppe die bekannte Band Kiss in ihrem schrägen Outfit wieder aufleben ließ. Akustisch, optisch und sportlich zugleich begeisterten sie mit diesem Finale das Publikum.

Ehrungen bei den Moofangern

Wenn der Landvogt einem Narrenverein die Ehre gibt, so stehen in aller Regel Ehrungen auf dem Programm. Höhepunkt war dieses Mal die Auszeichnung von Präsident Willi Fritschy mit dem begehrten Dackelorden. Landvogt Manfred Knopf wies auf seine langjährigen Funktionen in der Narretei hin. Schon 1970 trat er in den Fanfarenzug der Moofanger ein, dem er bis 1975 angehörte. Danach engagierte er sich in der Moofangergruppe und seit 1994 im Narrenrat. Seit 2013 nimmt er das Amt des Präsidenten wahr. Willi Fritschy stehe für närrisches Brauchtum und Tradition, versicherte Landvogt Knopf. Der Dackelorden gehöre zu den begehrtesten Auszeichnungen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Präsident Willi Fritschy ehrte anschließend Heike Weber, Silvia Burth und Gerlinde Wagner für ihre 30-jährige Mitgliedschaft in der Zunft. Willi Baur wurde angesichts seiner 50-jährigen aktiven Tätigkeit die Ehrenmitgliedschaft verliehen. (rad)