Gaienhofen Kochen mit Erika: Weißkraut schmeckt zu jeder Jahreszeit

Kohl wird überall auf der Welt gegessen: in Irland im klassischen Irish Stew ebenso wie in den Balkanländern, wo man ihn unter anderem als Krautsalat oder Krautwickel zubereitet.

Gegen Kümmernisse, Ängste, Sorgen und allerlei Widrigkeiten des Lebens ist ein Kraut gewachsen, und zwar ein vortreffliches! Es ist der Weißkohl, und die für Weißkohl in Süddeutschland übliche Bezeichnung ist Kraut. Es schmeckt zu jeder Jahreszeit, im Winter aber ist es unentbehrlich. Kraut, vielfältig zubereitet, ist nicht nur ein wohl schmeckendes Nahrungsmittel. Es ist viel mehr, es ist Ausdruck hoher Kochkunst und Kochkultur.

Die Verdienste des Kohls sind zahlreich. Er besitzt als einzige Gemüsepflanze das Ascorbigen, eine Vorstufe des Vitamins C; erst durch den Kochprozeß entwickelt es sich dazu. Auch Vitamin B ist reichlich enthalten, ebenso Kalzium. Der therapeutische Wert des Kohls war schon im Altertum so groß, dass man ihn gelegentlich als den „Arzt der Armen“ bezeichnet hat. Die griechischen und römischen Ärzte betrachteten ihn als ein Allheilmittel und verwendeten ihn sowohl innerlich als auch äußerlich, sogar gegen die Pest. Kohl war aber lange Zeit ein Armeleuteessen. Die römische Unterschicht verspeiste ihn zum Getreidebrei, neben Bohnen und Hülsenfrüchten. Kohl war fester Bestandteil der Eintöpfe und hatte daher keinen besonders guten Ruf.

Empfindliche Mägen haben manchmal Schwierigkeiten, Kohl zu verdauen. Das ist aber nur dann ein Zumutung für den Magen, wenn er in Wasser gekocht und mit fetten Würsten angereichert wird. Man sollte deshalb alle Kohlgemüse nur vorsichtig in Butter, Gänse- oder Schweineschmalz, Pflanzenöl oder in wenig Fleischbrühe dünsten. Dabei entwickelt das Gemüse einen speziellen unvergleichlichen Geschmack.

Weißkohl wird überall auf der Welt gegessen. In Irland im klassischen Irish Stew ebenso wie in den Balkanländern, wo man ihn zum Beispiel als Krautsalat oder Krautwickel zubereitet. Ebenso vielseitig ist die Art, ihn zu würzen: mit Kümmel und geräuchertem Speck, mit Ingwer, Sojasauce und Weißwein oder Sherry, mit Paprika und saurer Sahne, mit Tomatenpüree, Kapern und Oliven. Der größte Teil der Weißkrauternte wird allerdings zu Sauerkraut verarbeitet

So wird's gemacht:

Mildes Weißkraut mit Sahne und Ei: 800 g Weißkraut von den äußeren schlechten Blättern befreien. Den Kopf achteln, in Salzwasser legen und etwa 20 Minuten kochen. 4 Eier hart kochen und würfeln. Je einen Bund Petersilie, Schnittlauch, Dill, waschen und kleinschneiden. 1 Päckchen Sauce hollandaise nach Anweisung zubereiten, mit Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. 250 ml Sahne steif schlagen und mit den Kräutern unter die helle Sauce ziehen. 12 Nürnberger Würstchen in einer Pfanne in Butter anbraten. Mit dem Kraut auf eine vorgewärmte Platte geben. Kurz vor dem Servieren die Sauce über das Weißkraut gießen und mit den Eiwürfeln garnieren.