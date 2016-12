Gaienhofen Kochen mit Erika: Polnische Weihnachtsbräuche

In unserem östlichen Nachbarland isst man am Heiligen Abend gleich zwölf verschiedene Speisen.

Freundin Monica kommt aus Polen und erzählt von Bräuchen in ihrer Heimat. Eine alte Überlieferung aus Polen besagt, dass man am Heiligen Abend zwölf verschiedene Speisen essen müsse, um im nächsten Jahr Glück, Erfolg und Gesundheit zu haben. Keine Angst – man holt sich keine Magenverstimmung, denn bereits kleinste Bissen sind gültig. Am besten richtet man verschiedene Schüsseln, Tellerchen und Schälchen (man kommt schon auf zwölf verschiedene Dinge); ein dreizehntes Gedeck für einen eventuellen Überraschungsgast wird zudem bereit gestellt. Die zwölf Speisen bestehen zum Beispiel aus: Barschtsch von Roten Beten, Sauerkraut, Pilzen, Kompott, Piroggen (Teigtaschen), Gemüse, Salaten, Nudeln, Würste, Schweinsbraten mit Backpflaumen, Kartoffeln, Salzgurken und natürlich Fischen, ganz besonders Karpfen, den man auf polnische Art zubereitet.

Zwiebel, Knoblauch, Pilze, Schnittlauch, Dill, Majoran, Kümmel und Meerrettich sind unentbehrliche Aromaspender und – neben Salzgurken, Sauerkraut und saurer Milch – treue Partner in vielen Gerichten. Eine typische Art, Gemüse in wenig Wasser zu dünsten und mit in Butter gebräunten Semmelbröseln zu bestreuen, findet sogar in der internationalen Küche Beachtung. Die kulinarischen Eigenarten der polnischen Küche haben eine jahrhundertealte Tradition. Sie werden seit Generationen von leidenschaftlichen Köchinnen in ihren Familien weitergegeben. Berühmt sind die zahlreichen Kuchen, die mit süßem Naschwerk und Obst gefüllt und mit farbigen Glasuren verschönt werden.

Ein Teller Grütze, ein Brei aus Buchweizen oder Hirse, war lange Zeit für die polnische Bevölkerung eine Hauptmahlzeit. Das änderte sich erst mit der Einführung der Kartoffeln im 16. Jahrhundert. Der polnische König Jan III. Sobieski schickte, als er in Wien weilte, seiner Ehefrau die ersten Kartoffeln. Diese wußte mit der schön blühenden Pflanze zwar nichts anzufangen, doch als der König zurückgekehrt war, aß man die fremde Knolle bald bei Hofe. Die Kartoffeln fanden auch in den bäuerlichen Küchen einen festen Platz und verdrängten die Grützemahlzeit. Inzwischen findet sich hin und wider aber doch das eine oder andere Grützgericht auf den Tellern.



So wird’s gemacht

Karpfen polnisch in Biersoße: 1 Karpfen von zirka 1kg ausgenommen in Portionsstücke schneiden, mit etwas Salz bestreuen und etwa 15 Minuten kalt stellen. Karpfenstücke in eine flache Schmorpfanne legen, 1/2 l Brühe und in kleine Streifen geschnittenes Gemüse (1 Sellerieknolle, 1 große Zwiebel, 2 Karotten), 1 Glas herben Rotwein, 1 hauchdünn geschnittene Zitronenschale und -saft, 5 bis 6 Pfefferkörner, 2 Lorbeerblätter, 1/2 TL Ingwerpulver darüber geben und alles bei kleiner Flamme garen.



Den garen Fisch auf eine vorgewärmte Platte legen und warm stellen. Sud durch ein engmaschiges Sieb streichen. Danach 1 Glas dunkles Bier, 2 TL Zucker, 1 EL Pflaumenmus und 50 g trockenen, möglichst mit Honig gebackenen Pfefferkuchen, 50 g geschälte und gehackte Mandeln, 50 g Rosinen und 50 g Butter dazugeben. Soße bei kleiner Flamme 15 Minuten kochen lassen. Abschmecken und über den Fisch gießen.