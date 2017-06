Gaienhofen Kochen mit Erika: Mistkratzerle als Pfingstmenü

Im Alemannischen war dies früher eine Delikatesse – heute kann man sie fast nur noch auf den Speisekarten in der Schweiz finden.

Da Pfingsten ja zeitlich von Ostern abhängig und „Pentecostae“, also der fünfzigste Tag danach ist (und deshalb jedes Jahr anders, meist in den Mai oder Anfang Juni fällt), haben sich auch viele Mai- und Pfingstbräuche vereint. Althergebrachte Märkte und Feste lassen die heitere Frühlingszeit bunt ausrollen. Ehedem dauerte das Pfingstfest drei Tage, und man feierte dieses liebliche und zugleich leibliche Fest besonders intensiv. Zu keiner Zeit im Jahr ist das kulinarische Angebot größer als an Pfingsten. An der Schwelle zum Sommer eröffnen sich viele Möglichkeiten, die das Zusammenstellen eines Pfingstmenüs trefflich erleichtern.

Um Pfingsten gab es im Alemannischen früher eine Delikatesse, die man heute fast nur noch auf den Speisekarten in der schweizerischen Nachbarschaft finden kann – die „Mistkratzerle“. Das ist die Bezeichnung für ein Hähnchen, das sein kurzes Leben auf einem Bauernhof verbrachte. Hier wurde es mit normalem Körnerfutter bei freiem Auslauf gemästet. Mit seinen Ständern und den Klauen suchte es auf dem Misthaufen des Hofes kratzend nach der Ergänzung der ihm vorgesetzten Mastkost.

Wer Mistkratzerle auf der Speisekarte anbietet, muß sich um die Hähnchen auch bemühen. Freier Auslauf, Grünfutter und frisches Gras gehören zur Ergänzung der Körnerfrucht dieser zahmen Delikatessvögel.

Mistkratzerle sind um Pfingsten schlachtreif. Sie werden gerupft, geflämmt und ausgenommen. An Stelle der Eingeweide bekommen sie ein Sträußlein Petersilie, Zwiebelringe und ein wenig Thymian in den Bauch. In gutem Fett werden sie rundherum angebraten und dann im Backofen unter häufigem Begießen mit ein wenig Brühe und ihrem Bratensaft knusprig gar gebacken. Zum Mistkratzerle, das mit dem geschilderten Kräuterbukett großartig schmeckt, kann man alles servieren, was das Hähnchen selber gerne fraß: grüne Pflanzenkost, Salate aller Art, eben was im Frühsommer schon verfügbar ist.

So wird’s gemacht

Hähnchen: Du lieber Himmel, in welcher Form kommt es eigentlich nicht auf die Tafel? Gebraten und gebacken, gedünstet und gesotten, geschmort und gespickt, gefüllt, als Frikassee, als Rostbraten mit frischer Butter oder Öl, zusammen mit Erbsen oder mit Reis . . . Kurzum, das Hähnchen tritt in endlos verschiedenen Gestalten auf, am bekanntesten aber wohl als „Wiener Backhendl“: Dieses wird von geübter Hand geviertelt, mit Mehl, Eiern, Semmelbrösel und Salz kunstgerecht paniert und in heißem Schmalz lichtbraun gebacken. So ist es eine Wiener Spezialität, ein Teil der kulinarischen Kulturgeschichte Österreichs. Als Mistkratzerle aber bewährt sich das junge Hähnchen als eine echte alemannische Spezialität.