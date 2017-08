Gaienhofen Kochen mit Erika: Lavendel ist eine beliebte würzende Beigabe zu vielen Speisen

Kreative Köche experimentieren gerne mit der Lippenblütler-Pflanze. Auf Grund des starken Eigengeschmacks sollte man sie aber nur sparsam verwenden.

Wer kennt nicht den herrlich-frischen Duft, den das Lavendelsäckchen im Kleiderschrank verströmt? Ein freundliches Mitbringsel aus dem Urlaub im Süden, das noch in trüben Herbstwochen an sonnige Tage erinnert. Das buschige Gewächs m klingenden Namen ist in kargen Regionen Südeuropas zu Hause. In der Provence, dem größten und bekanntesten Anbaugebiet für Lavendel, färben seine blau-violetten Blüten im Sommer große Flächen und geben der Landschaft den unvergleichlichen farbigen Akzent. Auch wer nicht auf Reisen war und die wogenden Lavendelfelder sehen konnte, kann sich zu Hause im eigenen Garten ein mediterranes Dufteckchen schaffen. Rosen und Lavendel sind im heimischen Bauerngarten eine beliebte Kombination.

Der Lavendel in seinen verschiedenen Arten ist immer als Duft- und Heilpflanze genutzt worden. Das Sammeln aromatischer Pflanzen hat eine alte Tradition. Man glaubte, angenehme Pflanzendüfte hätten eine heilende und vorbeugende Wirkung, während schlechte Luft Krankheiten verursache. Aus alten Berichten weiß man, dass während der Pestepidemien zu Beginn des 18. Jahrhunderts große Mengen Lavendel und andere aromatische Kräuter in den Häusern und Straßen verbrannt wurden. Der duftende Rauch sollte die tödliche Krankheit eindämmen.

Ein Tee aus Lavendelblüten ist wohlschmeckend und wirkt, langsam getrunken, gegen Nervosität und Kopfschmerzen. Das wußte schon unsere Großmutter, die ein Lavendelstöckchen in ihrem Kräutergarten kultivierte. Aber nicht nur in der Heilkunde fand und findet Lavendel Verwendung, sondern auch in der Küche ist er als würzende Beigabe zu Speisen bekannt. Auf Grund des starken Eigengeschmacks sollte man aber das aromatische Kraut nur sparsam verwenden. Die jungen Triebe der Blätter geben, frisch oder getrocknet und zerrieben, eine interessante, bittere Würze an einer mediterranen Fischsuppe. Kreative Köche experimentieren gerne mit Lavendel und erfinden z. B. blumig duftende Sorbets aus den Blüten. Ein Tipp: Wer Zucker mit Lavendelblüten mischt und in einem Schraubglas eine Woche lang stehen läßt, erhält duftenden Lavendel-Zucker.

So wird's gemacht

Gewürzte Lammkoteletts: Man klopft 2 Lammkoteletts und schneidet sie breitseits leicht ein. Dann mit Salz und Pfeffer gründlich einreiben und in brauner Butter gut anbraten. Noch bevor die Koteletts gar sind, werden sie mit 2 Blatt Lavendel, die zuvor im Mörser ganz fein zerrieben wurden, bestreut und fertig gegart. Dann die Koteletts aus der Pfanne nehmen. In die heiße Soße etwa 1 EL Weißwein und die doppelte Menge Cognac gießen, weiter erhitzen, bis das Ganze kocht. Die Koteletts wieder in die Pfanne geben und durchwärmen lassen. Mit frischem Weißbrot servieren.