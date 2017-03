Kochen mit Erika: Eier sind das Fundament der Küche.

Unter der Vielzahl an Lebensmitteln läßt sich wohl nichts so vielseitig verwenden wie dieses. Keine Hausfrau kann darauf verzichten, Eier gehören immer ins Haus.

Das Ei hat seit Urzeiten mythische, magische und kulturelle Bedeutung als Sinnbild des keimenden Lebens. Gerade im Frühling, wenn der Kreislauf des Lebens von neuem beginnt und keimt, boten sich Eier, die Fruchtbarkeitssymbole, als Opfergeschenke für die Götter an. Man färbte sie – und zwar unabhängig voneinander in den verschiedenen Kulturen der Welt – vorwiegend rot, in der Farbe des Lebens und der Freude. Bei den Germanen war das rotgefärbte Ei dem Gott Donar oder Thor geweiht. Aus dem alten China kennt man die Sitte, rotgefärbte Eier zur Geburt eines Sohnes zu schenken. Vielerorts waren Eier Glücksbringer. In Frankreich gehörte es lange Zeit zum Hochzeitszeremoniell, dass die Braut beim Überschreiten der neuen Schwelle ein Ei zerbrach, vermutlich um reichen Kindersegen zu gewährleisten.

Schon im Mittelalter schenkte man sich zu Ostern gefärbte Eier. Könige und Fürsten überreichten solche, die mit Blattgold und von Künstlerhand verziert waren. Paten und Patenkinder schenkten einander Eier, auch mit Sprüchen verzierte. Und schon im späten 17. Jahrhundert hörte man erstmals von der Sitte im Elsaß, den Kindern Eier zu verstecken. Da meldete sich auch schon bald ein warnender Mediziner, der mißbilligend über die zu Ostern sich häufenden Magen- und Darmbeschwerden schrieb, sie kämen vom übermäßigen Genuß hartgekochter Eier.

Unter der Vielzahl an Lebensmitteln läßt sich wohl nichts so vielseitig verwenden wie das Ei. Keine Hausfrau kann darauf verzichten, Eier gehören immer ins Haus. Sie eignen sich zum Kochen, Braten und Backen; fast alle Saucen oder Ragouts und viele Pasteten nehmen Eier in Anspruch. Ohne Eier keine Crèmes, keine Mehlspeisen. Eier sind preiswert und stellen ein hochwertiges, gesundes Nahrungsmittel dar; sie enthalten Nähr- und Wirkstoffe sowie Spurenelemente und Vitamine.

So wird's gemacht

Frühlingssalat mit Ei, Radieschen und Kresse: 6 hartgekochte Eier in Achtel schneiden. 2 Bund Radieschen waschen und in Scheiben schneiden. 4 Kästchen Kresse in ein Sieb geben, mit kaltem Wasser vorsichtig waschen und gut abtropfen lassen. Die Salatzutaten vorsichtig mischen und in eine flache Schüssel geben. 3 EL Mayonnaise mit 3 EL Joghurt, 1 TL Senf und 1 EL Zitronensaft verrühren und mit Salz, Zucker und Pfeffer pikant abschmecken. Die Soße erst unmittelbar vor dem Servieren über den Salat geben.