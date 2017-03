Gaienhofen Kochen mit Erika: Die gelbe Frucht, die Sehnsüchte weckt

Die Zitrone kann für viele süße oder herzhafte Gerichte verwendet werden. Auch in der Spirituosen-Industrie ist sie als köstlicher Duft- und Aromaspender unentbehrlich.

Mehr als jede andere Frucht wird die Zitrone mit den Ländern am Mittelmeer assoziiert, mit den Bildern von Zitronengärten und leuchtend gelben Früchten, die schwer an den Ästen hängen. Der Zitronenbaum stammt ursprünglich aus China. Man nimmt an, dass Alexander der Große die Frucht aus Persien nach Griechenland mitbrachte. Nach Italien und in das restliche Südeuropa gelangte die Zitrone wahrscheinlich durch die Araber. Doch den meisten europäischen Küchen blieb die Frucht noch längere Zeit fremd, während der Orient sich herrliche Getränke damit mischte. Heute wachsen Zitrusgewächse entlang der europäischen Mittelmeerküste sowie in milden Lagen an der Atlantikküste.

Die saftreiche Zitrone wird ausgepresst verwendet. Man benützt den Saft zum Abschmecken und Marinieren, Zitronenspalten zum Dekorieren. Gleichzeitig hebt das Aroma den Geschmack anderer Nahrungsmittel hervor. Die Zitronenschale, die entweder fein gerieben oder in Streifen geschnitten unzähligen Zwecken dient, enthält aromatische ätherische Öle. Weiterhin kann die Frucht für viele süße oder herzhafte Gerichte verwendet werden. Hocharomatisch ist Zitrone nur in der Schale, dagegen ist der Saft fast aromalos, aber sehr wirksam säuernd. Deshalb dient er zum Abschmecken von Salaten aller Art, Kompotten, Saucen, Eis und anderen Crèmes, Suppen, sowie Fischgerichten. Fisch verliert bis zu einem gewissen Grad seinen spezifischen Geruch, wenn man ihn vor der Bearbeitung in Zitronensaft mariniert. Frische Austern beträufelt man vor dem Verspeisen mit Zitronensaft.

Und was ist die Zitrone sonst noch? Kosmetikum, Vitaminspender, herrliche Würze und als fröhlicher Farbfleck nicht mehr fortzudenken. In der Spirituosen-Industrie ist die Frucht als köstlicher Duft- und Aromaspender genauso unentbehrlich wie in einer gewöhnlichen Küche.

So wird's gemacht

Mediterrane Zitronensuppe: 1 1/2 Liter entfettete Hühnerbrühe erhitzen. 3 Eigelb schaumig schlagen, den Saft von 3 Zitronen und 1 EL kaltes Wasser zufügen, weiterrühren. Die heiße Brühe unter ständigem Rühren mit der Eigelb-Zitronen-Schaummasse mischen, ständig weiterschlagen. 1 Tasse gekochten Reis zugeben, mit Salz und Pfeffer pikant abschmecken, gleich in Suppentassen füllen und mit Weißbrot-Croûtons servieren.