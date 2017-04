Gaienhofen Kochen mit Erika: Die edelste aller Essigsorten

Acht bis zehn Jahre alt sollte ein Balsamico sein, bevor er auf Flaschen gezogen wird.

Der Balsamicoessig aus der Gegend um Modena hat mit gewöhnlichem Salatessig wenig gemeinsam. Dickflüssig, dunkelbraun und aromatisch wird er als besondere Würze verwendet. Wenige Tröpfchen genügen, um Salate und Saucen auf den Punkt zu würzen, edle Zutaten wie zartes Fisch- oder Rinderfilet perfekt abzuschmecken, sogar Desserts dezent zu verfeinern. Zur Herstellung wird bester Weißwein eingedickt und reduziert, bevor man ihn, nach Zugabe von frischem Wein, altem Balsamicoessig und spezieller Essigmutter, gären läßt. Darauf folgt eine jahrzehntelange Reife, während der er in immer kleineren Holzfässern langsam zur süß-sauren Vollendung gelangt.

In Italien schenkte man der Herstellung von Essig stets besondere Aufmerksamkeit. Man nannte ihn „aceto“, und schon im Jahre 1556 teilten die Fürsten d'Este den „aceto modenese“ in 4 Stufen ein: „sauer“, „zum Kochen“, „für den Tisch“, „für Edelleute“. Schließlich bezeichnete man im 18. Jahrhundert den Essig aus Modena als „aceto balsamico“ und meinte damit einen Essig von würziger, wohltuender Art. Unter dieser Bezeichnung werden heute unzählige einfache Sorten mit einem Literpreis zwischen 5 und 80 Euro verkauft. Dagegen gilt der Spritzer Essig aus Modena und der Reggio Emilia als der beste überhaupt. Seine Herstellung unterliegt bestimmten Vorschriften und wird streng überwacht.

Acht bis zehn Jahre alt sollte ein Balsamico sein, bevor er auf Flaschen gezogen wird. Es gibt aber auch solche, die 50 bis 60 Jahre gereift sind, das spiegelt sich natürlich im Preis. Seit Generationen versteht man am meisten von der Herstellung des berühmten aceto balsamico in der italienischen Provinz Modena. Hier sorgt man seit Jahrhunderten um den Fortbestand der Tradition, indem der Vater den aceto balsamico für den Sohn ansetzt. Der edelste aller Essige ist dann echt, wenn er sich in einer runden Flasche offenbart. Er wird in kleine, einen Deziliter fassende Fläschchen abgefüllt, die in der Regel 50 bis 100 Euro kosten. Er ist eine wahre Luxusware und wird nur in kleinsten Mengen tropfenweise auf gebratenes Fleisch, Fisch, Geflügel verteilt – oder man schmeckt dunkle Saucen damit ab. Selbst Desserts können damit dezent verfeinert werden.

So wird's gemacht

Marinierte Erdbeeren: 500 g kleine aromatische Erdbeeren (ideal wären Walderdbeeren) kurz überbrausen, gut abtropfen lassen. Stiele abzupfen und die Früchte in eine Schüssel geben. Die Erdbeeren mit 1 bis 2 EL Zucker bestreuen und 2 EL Aceto balsamico vorsichtig darüber träufeln. Behutsam mischen. Abgedeckt bei Zimmertemperatur mindestens 1 Stunde durchziehen lassen. Vor dem Servieren noch kurz in den Kühlschrank stellen. (ae)